Войти
Российская газета

Российские огнеметы сорвали наступление "противника" на "Рубеже-2021"

196
0
0
Источник изображения: rg.ru

На полигоне Эдельвейс в Киргизии завершаются учения ОДКБ "Рубеж -2021". По замыслу одного из эпизодов, российский контингент сорвал наступление вооруженного противника, который планировал занять населенный пункт, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Движение колонны "неприятеля" засекли беспилотники "Орлан-10". Данные с них поступили на командный пункт, после чего командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия - мотострелковый взвод, усиленный танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами. Это должно было заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и начать наступление в невыгодном для него направлении.

Чтобы нанести врагу максимально ощутимый урон, по нему дарили из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности. Также задействовали автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", которые вели огонь по целям по навесной траектории.

После поражения огнем "противник" попытался перегруппироваться и продолжить движение, но в борьбу с ним вступили киргизские расчеты ствольной и реактивной артиллерии. Мотострелки, наступая по флангу, завершили разгром основных сил.

Напомним, в совместном учении, которое началось седьмого сентября, принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Всего - более тысячи человек. Задействовано 150 единиц техники, в том числе - танки, броневики, боевые машины пехоты, "Тигры", реактивные системы залпового огня. За поддержку с воздуха отвечают истребители, штурмовики и вертолеты. Так, Су-25СМ и Ми-8 нанесли удар неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами класса "воздух-поверхность" по мишеням, имитирующим колонну условного неприятеля.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
АГС-17
Ми-8
Орлан-10
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
01.09.2021
Военные СНГ на учении "Боевое содружество" разыгрывают афганский сценарий
30.05.2018
Снова Афганистан?
15.11.2017
В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов