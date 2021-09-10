ВМФ РФ планирует заказать 10 кораблей противоминной обороны

Санкт-Петербург. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Командование ВМФ планирует заказать серию из 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит", сообщил журналистам главком Николай Евменов.

"Серия очень хорошая, надежная. Я уже сказал, что это самые передовые технологии в мире. пока такого корабли и суда не делаются", - заявил Евменов.

По его словам, морской тральщик показал себя очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью. "Причем мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет. Он достаточно комфортный для несения службы экипажей, достаточно надежный для выполнения боевой задачи. Поэтому мы сейчас одну серию заканчиваем и, наверно, вы слушали, что по результатам проведенного форума "Армия 2021" будет еще заказ на 10 таких же тральщиков", - добавил главком.

Еменов сказал, что серия на этом не заканчивается: "Она будет меняться, улучшения идут. Корабль универсальный и в то же время обладает хорошим модернизационным запасом".