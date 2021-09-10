Войти
Интерфакс-АВН

ВМФ РФ планирует заказать 10 кораблей противоминной обороны

190
0
0
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит"
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 "Александрит".
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Санкт-Петербург. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Командование ВМФ планирует заказать серию из 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит", сообщил журналистам главком Николай Евменов.

"Серия очень хорошая, надежная. Я уже сказал, что это самые передовые технологии в мире. пока такого корабли и суда не делаются", - заявил Евменов.

По его словам, морской тральщик показал себя очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью. "Причем мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет. Он достаточно комфортный для несения службы экипажей, достаточно надежный для выполнения боевой задачи. Поэтому мы сейчас одну серию заканчиваем и, наверно, вы слушали, что по результатам проведенного форума "Армия 2021" будет еще заказ на 10 таких же тральщиков", - добавил главком.

Еменов сказал, что серия на этом не заканчивается: "Она будет меняться, улучшения идут. Корабль универсальный и в то же время обладает хорошим модернизационным запасом".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
пр. 12700
Похожие новости
26.08.2021
Контракты Министерства обороны России на форуме «Армия-2021»
23.08.2021
На форуме "Армия" впервые представили подводный робототехнический комплекс "Янтарь"
02.10.2020
Спущен на воду базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов