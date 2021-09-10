Израиль получил последний корабль проекта Sa’ar 6

Израиль завершил приёмку четырёх корветов из Германии. Вчера, 8 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что корабль Nitzahon прибыл в порт Хайфы после двухнедельного путешествия из Германии.

Контракт на постройку четырёх корветов для ВМС Израиля был заключён в 2015 году, а их постройка началась в конце 2018 года. Минобороны Израиля характеризует корветы проекта Sa'ar 6 как основу своей военно-морской «оборонительной стены», а также «ключевую опору в морской защите, как израильских вод, так и энергетических активов на море».

Корветы проекта Sa’ar 6 Источник изображения: defensenews.com

INS Magen — первый из четырёх заказанных Израилем у Германии корветов типа Sa’ar 6 – был поставлен в Израиль в декабре прошлого года. Эти корабли построены на базе немецких кораблей K130 Braunschweig проекта MEKO 100 и являются многоцелевыми. При этом Израиль оснащает корветы отечественными боевыми системами и вооружением.

Корветы типа Sa’ar 6 имеют водоизмещение до 2000 т, длина корпуса составляет 90 м. Каждый из кораблей будет вооружен артиллерийским орудием калибра 76 мм, двумя скорострельными малокалиберными орудиями Typhoon, 16-ю пусковыми установками для ракет Barak-8, таким же количеством противокорабельных ракет Gabriel 5, 40-ячеечной системой ПВО C-Dome и двумя торпедными аппаратами калибра 324 мм. Кроме того, на корме расположена площадка для вертолёта среднего класса. В ближайшие месяцы первая пара корветов проекта Sa’ar 6 должна поступить на боевую службу.