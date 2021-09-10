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ЦАМТО

Israel Shipyards разработает рабочий проект корвета "Решеф" для ВМС Израиля

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Israel Shipyards
Компания Israel Shipyards (Израэль шипъярдс).
Источник изображения: http://www.ship-consult.de/

ЦАМТО, 9 сентября. Компания Israel Shipyards Ltd. объявила о подписании с Минобороны Израиля контракта на реализацию этапа разработки рабочего проекта корвета следующего поколения "Решеф" (Reshef) для ВМС Израиля.

Соглашение является последним шагом перед этапом постройки корабля. На этом этапе Israel Shipyards представит инженерно-технический план, адаптированный к потребностям ВМС страны.

Предназначенный для замены состоящих на вооружении ВМС Израиля корветов класса "Саар 4.5" (SA'AR 4.5), эксплуатирующихся более 30 лет, новый корабль должен успешно противодействовать как существующим, так и новым вызовам и угрозам.

Планируется, что корабли класса "Решеф" будут созданы на базе испытанного проекта "Саар-72" разработки Israel Shipyards и значительно расширят возможности израильского флота по ведению боевых действий в будущем, позволят обеспечить защиту исключительной экономической зоны (ИЭЗ), морских месторождений нефти и газа, расположенных в территориальных водах Израиля. Все боевые системы на борту нового корабля будут производиться израильской оборонной промышленностью.

"Саар-72" (SAAR 72) – многоцелевой малозаметный корабль с модульной конструкцией, который в конфигурации "корвет" может применяться для ведения боевых действий на море. В версии патрульного корабля OPV (Offshore Patrol Vessel) он может быть оснащен более легким вооружением. Длина корабля – 72 м, ширина – 10,25 м, водоизмещение – 800 т, максимальная скорость – около 30 узлов, автономность – 21 сутки, экипаж – 50 человек, включая офицеров и матросов. На борту может разместиться 20 пассажиров или спецназовцев.

Предполагается, что новый корабль будет оснащен 76-мм артиллерийской установкой в носовой части, двумя дистанционно управляемыми модулями вооружения и, предположительно, двумя пусковыми установками ракет "Спайк NLOS", двумя четырехконтейнерными ПУ противокорабельных ракет "Габриэль", 16 ЗУР "Барак-8". На борту будет базироваться вертолет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Barak-8
Компании
Israel Shipyards
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