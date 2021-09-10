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ТАСС

Свыше 100 представителей иностранных военных ведомств приглашены на учения "Запад-2021"

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Иностранным военным атташе довели замысел и цели учения «Запад-2021»
Иностранным военным атташе довели замысел и цели учения «Запад-2021».
Источник изображения: belvpo.com

Представители вооруженных сил Китая, Вьетнама и Мьянмы приглашены на учения в качестве наблюдателей

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Иностранные наблюдатели приглашены на российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"На основной этап стратегических учений "Запад-2021" приглашены свыше 100 представителей военных ведомств при дипломатических представительствах аккредитованных в Российской Федерации иностранных государств", - сказали в округе.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, представители вооруженных сил Китая, Вьетнама и Мьянмы приглашены на учения в качестве наблюдателей. Вооруженные силы Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки будут представлены на учениях оперативными группами офицеров в составе штаба руководства. А подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии примут участие в совместных практических действиях на полигонах в рамках учений "Запад-2021".

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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