Войти
Известия.ru

Директор «РКК Байконур» Муса заявил о нежелании возвращать корабль «Буран» России

175
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса заявил об отсутствии планов давать согласие на передачу России макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран». Об этом он сообщил 8 сентября в Facebook.

6 сентября специалисты научно-производственного объединения «Молния», которое разработало многоразовый челнок «Буран», заявляли о возвращении второго летного корабля с космодрома Байконур в Россию. Отмечалось, что возможность перемещения «Бурана» и его макета из ангара без повреждения обсуждалась на встрече с представителями «Роскосмоса».

Муса, комментируя планы «Молнии», заявил, что корабль находится в собственности его компании, и никто его не покупал.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия — Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» — написал он.

Бизнесмен также пригрозил в случае необходимости обратиться в суды. На пост отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что Муса несет ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняла ничего для их надлежащего хранения.

«Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и (ракеты) «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти», — написал Рогозин в ответ.

Он посоветовал предпринимателю оценить риски «своего безответственного поведения» и отметил, что без разрешения казахстанских властей никто не планирует вывозить «Буран», однако российские специалисты регулярно проводят оценку состояния обоих кораблей и ракеты. Глава «Роскосмоса» добавил, что нынешний владелец «Буранов» использует сообщения в СМИ в качестве повода для разжигания страстей.

В мае вандалы разрисовали «Буран» граффити. На космическом корабле появились надписи «Юра, мы приехали», «Добро», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». В том же месяце рисунки закрасили.

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет. Он был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре. Именно он и является предметом судебных разбирательств.


Третий, недостроенный экземпляр размещен в подмосковном Жуковском, а испытательный экземпляр с самолетными двигателями находится в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, а затем был перевезен в музей РКК «Энергия» на космодроме. Последний макет находится на ВДНХ в Москве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Молния НПО
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
08.01.2021
Долгий путь «Ангары»
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
26.05.2020
Рогозин заявил, что РФ должна немедленно начать работу по созданию орбитальной станции
16.11.2018
Ольга Соколова: наработками по "Бурану" пользуются до сих пор
10.06.2015
У России возникли проблемы с ракетами из-за Украины ("Die Welt", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов