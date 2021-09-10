Директор «РКК Байконур» Муса заявил о нежелании возвращать корабль «Буран» России

Гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса заявил об отсутствии планов давать согласие на передачу России макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран». Об этом он сообщил 8 сентября в Facebook.

6 сентября специалисты научно-производственного объединения «Молния», которое разработало многоразовый челнок «Буран», заявляли о возвращении второго летного корабля с космодрома Байконур в Россию. Отмечалось, что возможность перемещения «Бурана» и его макета из ангара без повреждения обсуждалась на встрече с представителями «Роскосмоса».

Муса, комментируя планы «Молнии», заявил, что корабль находится в собственности его компании, и никто его не покупал.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия — Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» — написал он.

Бизнесмен также пригрозил в случае необходимости обратиться в суды. На пост отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что Муса несет ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняла ничего для их надлежащего хранения.

«Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и (ракеты) «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти», — написал Рогозин в ответ.

Он посоветовал предпринимателю оценить риски «своего безответственного поведения» и отметил, что без разрешения казахстанских властей никто не планирует вывозить «Буран», однако российские специалисты регулярно проводят оценку состояния обоих кораблей и ракеты. Глава «Роскосмоса» добавил, что нынешний владелец «Буранов» использует сообщения в СМИ в качестве повода для разжигания страстей.

В мае вандалы разрисовали «Буран» граффити. На космическом корабле появились надписи «Юра, мы приехали», «Добро», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». В том же месяце рисунки закрасили.

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет. Он был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре. Именно он и является предметом судебных разбирательств.

Третий, недостроенный экземпляр размещен в подмосковном Жуковском, а испытательный экземпляр с самолетными двигателями находится в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, а затем был перевезен в музей РКК «Энергия» на космодроме. Последний макет находится на ВДНХ в Москве.