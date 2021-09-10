Космонавты рассказали о ситуации на МКС после срабатывания датчика задымления

Российские космонавты взяли пробы воздуха в модуле «Звезда», где произошло задымление. Это следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA 9 сентября.

Как отметил космонавт Петр Дубров, пробы взяты в рабочем отсеке. По данным «Интерфакса», вредных примесей в составе воздуха МКС после появления запаха гари не обнаружено.

ЦУП ранее дал космонавтам указание поменять картридж фильтра системы очистки воздуха. Олегу Новицкому поручили найти на пристыкованном к станции корабле «Союз» картридж и кабель для агрегатного фильтра очистки атмосферы.

Данный фильтр был включен после срабатывания датчика задымления. Аварийная сигнализация сработала в модуле «Звезда» 9 сентября в 04:55 мск при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. Космонавты пожаловались на запах горящего пластика и задымление.

Новицкий рассказал, что данные показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Однако обнаружить источник задымления пока не удалось.

«Роскосмос» подтвердил срабатывание аварийной сигнализации, но подчеркнул, что инцидент не оказал влияния на подготовку космонавтов к выходу в открытый космос, она ведется штатно.

Отмечается, что, по данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту очищен, здоровью экипажа ничего не угрожает.

9 сентября российские космонавты планируют выйти в открытый космос. 25 августа Новицкий рассказал, что космонавты до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.