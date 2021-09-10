Войти
Известия.ru

Космонавты рассказали о ситуации на МКС после срабатывания датчика задымления

183
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российские космонавты взяли пробы воздуха в модуле «Звезда», где произошло задымление. Это следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA 9 сентября.

Как отметил космонавт Петр Дубров, пробы взяты в рабочем отсеке. По данным «Интерфакса», вредных примесей в составе воздуха МКС после появления запаха гари не обнаружено.

ЦУП ранее дал космонавтам указание поменять картридж фильтра системы очистки воздуха. Олегу Новицкому поручили найти на пристыкованном к станции корабле «Союз» картридж и кабель для агрегатного фильтра очистки атмосферы.

Данный фильтр был включен после срабатывания датчика задымления. Аварийная сигнализация сработала в модуле «Звезда» 9 сентября в 04:55 мск при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. Космонавты пожаловались на запах горящего пластика и задымление.

Новицкий рассказал, что данные показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Однако обнаружить источник задымления пока не удалось.

«Роскосмос» подтвердил срабатывание аварийной сигнализации, но подчеркнул, что инцидент не оказал влияния на подготовку космонавтов к выходу в открытый космос, она ведется штатно.

Отмечается, что, по данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту очищен, здоровью экипажа ничего не угрожает.

9 сентября российские космонавты планируют выйти в открытый космос. 25 августа Новицкий рассказал, что космонавты до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Медицина
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
27.12.2018
Набросы, убийства, харрасмент: жуткие скандалы, сотрясшие научный мир
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
21.09.2012
Годовая экспедиция на МКС будет пробной
15.10.2007
ПЕРВЫЙ АНГКАСАВАН ЗЕМЛИ
12.10.2007
Полет первого малайзийского космонавта стал возможен благодаря контракту "Рособоронэкспорта" - пресс-служба
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов