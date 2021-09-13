Ижевский «Букет» от Драгунова

Российский пистолет-пулемёт ПП-91 оказался одним из самых успешных в своём классе. Тем интереснее узнать, как в далёкие 70-е годы складывалась судьба его прародителя — ПП-71 конструкции Е.Ф. Драгунова.

Глушить или не глушить?

Читатели портала Warspot уже знакомы с историей опытно-конструкторских работ (ОКР) «Букет», в рамках которых для армейских подразделений специального назначения разрабатывался бесшумный пистолет-пулемёт под штатный 9-мм пистолетный патрон. Одновременно с этим в планах Министерства оборонной промышленности (МОП) была и разработка обычного ПП для офицеров Советской армии. Задание от МОП согласно приказу от 3 июня 1968 года №257 поступило на Ижевский машиностроительный завод (Ижмаш), а руководителем темы был назначен М.Т. Калашников.

В ответ на это в 1969 году в Ижмаше составили объёмный документ с вежливым отказом от работ из-за высокой загруженности и отсутствия квалифицированных кадров для расчёта эксплуатационных характеристик по эскизам. В части пистолетов-пулемётов ижевские инженеры и вовсе усомнились в целесообразности разработки их под 9-мм патрон, предложив возвратится к старому 7,62-мм патрону ТТ. В качестве альтернативы рассматривались ещё два варианта: первый — создание аналога патронов «Парабеллум», второй — автомат под 7,62-мм патрон образца 1943 года с режимом автоматического «пистолетного» огня. Однако Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) выводы ижевских оружейников не только не поддержало, но и назвало их поверхностными, а также обвинило предприятие в самоустранении от выполнения решения МОП.

Пистолет-пулемёт ПП-71, 1971 год Источник изображения: forum.guns.ru

Как бы то ни было, от полноценного ПП ижевчанам «откосить» удалось, а к разработке над специальным ПП в конструкторском бюро приступили после получения тактико-технических требований (ТТТ) №008233, утверждённых ГРАУ в июне 1969 года и согласованных с МОП и Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил. Тема получила шифр «Букет», а 9-мм пистолет-пулемёт с глушителем предназначался для выполнения специальных задач. Полуторакилограммовый ПП должен был быть таким же тихим, как ПБ, скорострельным, как АПС, а также гарантированно поражать цели на дистанции до 200 м. Также 20-й пункт ТТТ содержал в себе необходимость проработки варианта ПП для обычной стрельбы без глушителя за счёт замены ствола или ствольной группы. Таким образом, ГРАУ не отказалось от офицерского ПП, обязав разрабатывать такую конструкции в качестве факультативной работы в рамках ОКР «Букет».

Первые «Букеты»

Осенью 1971 года первые ижевские «Букеты» отправились на полигоны Климовска и Ржева. До этого в октябре ПП-71 №П-026 с длиной ствола 100 мм прошёл заводские испытания настрелом — 4494 выстрела с показателем 0,18% задержек. Образец был допущен к дальнейшим полигонным испытаниям, несмотря на ряд несоответствий условиям ТТТ. Ко всему прочему завод Ижмаш и ведущий конструктор Е.Ф. Драгунов гарантировали безопасную работу своего изделия, невозможность ранения рук стрелка движущимися частями и невозможность случайного выстрела при неполностью закрытом затворе и в положении «Предохранитель» переводчика огня. Такая справка о безопасности опытных образцов являлась обязательным условием для полигонных испытаний.

Итоги сравнительных испытаний ТКБ-0102, ТКБ-0104 и ПП-71 рассматривались на совещании в МОП в апреле 1972 года. Стрельба на 25 и 50 м не вызывала никаких нареканий, а вот при стрельбе на дальностях 100 и 200 м отмечалось резкое непропорциональное увеличение рассеивания пробоин. Виной тому было не оружие, так как аналогичные результаты наблюдались при использовании АПС и баллистического ствола. Капризным оказался патрон с пулей со стальным сердечником, внедрённый в производство через несколько лет после принятия на вооружение патрона с пулей со свинцовым сердечником и пистолета АПС. В кратчайшие сроки ряду предприятий во главе с ЦНИИТОЧМАШ предстояло проанализировать технологические процессы изготовления 9-мм патронов и оружия за последние десятилетия.

ПП-71 с разложенным прикладом, глушителем и магазином на 30 патронов Источник изображения: kalashnikov.ru

Очередные полигонные испытания пистолетов-пулемётов прошли в июне 1972 года. Все испытываемые образцы не удовлетворяли ТТТ по массе. После 1800 выстрелов ПП-71 №П-024 имел 17 задержек (0,94%), а №П-025 — 5 задержек (0,27%) при стрельбе. Незначительно лучше дела обстояли и у конкурентов, а лучшим образом в этом испытании проявил себя ТКБ-0104 №3 с четырьмя задержками (0,22%). В заключении полигона отметили, что все образцы пистолетов-пулемётов оказались равноценны, а при стрельбе на дальности свыше 50 м уступили штатному АПС.

Пока учёные искали причину высокого рассеивания патронов, в Ижевске дорабатывали свой пистолет-пулемёт. В мае 1972 года к испытаниям был готов новый ПП-71 №Г-005. В его конструкцию внесли ряд изменений: переместили назад рукоятку затвора, усилили приклад, улучшили крепления крышки ствольной коробки и глушителя, доработали ударно-спусковой механизм, упразднили ствольную втулку, а ствол укоротили до 76 мм.

Пистолет-пулемёт ПП-71М №Г-007, сделанный на основе ПП-71 выпуска 1972 года. Источник изображения: kalashnikov.media

В июне доработанный ПП-71 прошёл полигонные испытания в ЦНИИТОЧМАШ. Образец показал надёжную работу автоматики, неудовлетворительную кучность при стрельбе одиночным огнём без глушителя на 25 м и короткими очередями на 50 м (как с глушителем, так и без него), а также в 2,5 раза худший уровень глушения звука в сравнении с пистолетом 6П9. В декабре на исследования в ЦНИИТОЧМАШ поступили исправленные ПП-71 №Г-006 и №Г-007.

Под знаком перемен

За первые два квартала 1973 года в Ижевске провели значительную работу над ошибками. В результате в сентябре появились три новых образца ПП-71 с серийными номерами М-050, М-052 и М-053. Пистолеты-пулемёты 1973 года в отличие ранее испытываемых имели следующие конструктивные особенности:

– введена прицельная рамка с установкой на 3 дистанции (50, 100 и 150 м); – втулка ствола для перекрывания стравливающих отверстий неотъёмная с переключением при присоединении глушителя; – введена качающаяся мушка-коромысло для внесения поправок автоматически после присоединения глушителя; – доработан глушитель в направлении повышения его эффективности; – предохранитель переводчик перенесён на правую сторону ствольной коробки; – изменено крепление крышки ствольной коробки для упрощения сборки/разборки ПП; – изменена конструкция спускового крючка; – основание мушки выполнено заодно с передним вкладышем; – упразднена пружина основания автоспуска для упрощения сборки/разборки УСМ; – введена боковая регулировка целика.

Как видно из внушительного списка внесённых изменений, ПП-71 1973 года значительно отличались от своих более ранних вариантов. Заводские испытания показали удовлетворительные результаты и были рекомендованы к полигонным испытаниям. Образец с №М-050 проверялся на живучесть деталей 7000 выстрелами. После 4966 выстрелов на нём случилась поломка сепаратора, которая была устранена заменой глушителя с соединениями электрозаклёпками вместо точечной сварки.

ПП-71 с разложенным прикладом без глушителя Источник изображения: kalashnikov.ru

Увядший «Букет»

Последние испытания в рамках ОКР «Букет» состоялись в 1974 году, а заключение комиссии в декабре того же года поставило точку в пятилетней истории советских бесшумных пистолетов-пулемётов. Результаты испытаний не позволяли использовать такое оружие на дистанциях свыше 100 м. Все старания инженеров разбились о непредсказуемую баллистику штатного 9-мм пистолетного патрона с пулей со стальным сердечником. Принятие на вооружение автоматического пистолета АПБ в целом смогло закрыть нишу такого специального бесшумного оружия.

В начале 90-х годов МВД СССР проявило активный интерес к такому классу оружия как пистолеты-пулемёты. Ряд предприятий и конструкторских бюро включились в работы над новым оружием. Такой интерес проявили на Ижевском механическом заводе (Ижмехе) для чего запросили у Ижмаша полный комплект документации ПП-71, один собранный образец и комплект деталей. В 1991 году на Ижмех прибыли обновлённый комплект чертежей и ПП-71 №МС-423. На этот раз бесшумность оружия была лишь дополнительной и не обязательной опцией для силовиков.

ПП-71 со сложенным прикладом и глушителем Источник изображения: Журнал «Оружие»

Дальнейшие работы на Ижмехе привели к появлению ПП-91, принятого на вооружение МВД России. При этом первая опытная партия оружия имела обозначение ПП-71, а новый индекс стал использоваться только с 1993 года. В том же 1993 году Ижмаш в рамках ОКР «Клин» на основе ранее изготовленных советских ПП-71 разработал модернизированный вариант ПП-71М со сменным блоком стволов для нормальной и бесшумной стрельбы. Зёрна, посеянные Драгуновым в далёких 70-х, всё-таки проросли в 90-х и стали известными сегодня «Кедрами» — полноценным и серийно выпускаемым оружием.

Технические характеристики Наименование ТТТ ПП-71 ПП-71 ПП-71 ПП-71 Год 1969 1971 1973 1974 1991 Вес с пустым магазином* и глушителем, кг 1,5 1,76 1,95 2,10 1,96** / 1,99 Длина с откинутым прикладом с глушителем, мм 700 637 660 662 660 Длина со сложенным прикладом без глушителя, мм 270 280 295 294 294 Ширина, мм 35 55 н/д 53 54 Высота**, мм 165 175 н/д 175 / 230* 183 / 233* Ёмкость магазина, патронов 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 Прицельная дальность, м 200 150 150 150 150

* — с магазином на 30 патронов;

** — с магазином на 20 патронов.

Источники:

Тактико-технические требования №008233 войсковой части 64176-Е (по 4 отделу). «9 мм пистолет-пулемет для бесшумной и беспламенной стрельбы под 9 мм штатный пистолетный патрон (шифр «Букет»)», Москва, 1969 Справка №92-20-72 по результатам испытаний 9 мм пистолета-пулемета для бесшумной и беспламенной стрельбы ПП-71 №Г-005 под 9 мм штатный пистолетный патрон (шифр «Букет»), п/я В-2725, 1972 Краткое описание 9 мм пистолета-пулемета под штатный пистолетный патрон (индекс «ПП-71»), п/я Г-4695, 1973 Результаты полигонных испытаний 9 мм пистолетов-пулеметов для бесшумной и беспламенной стрельбы (шифр «Букет»), в/ч 64176-Е, 1974

Руслан Гук