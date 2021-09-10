Navantia приступила к испытаниям головного корвета класса Avante-2200 ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 9 сентября. Испанская компания Navantia 7 сентября объявила о начале ходовых испытаний головного из пяти корветов класса Avante-2200, заказанных для ВМС Саудовской Аравии.

Корабль (828) "Эль-Джубайль" проходит ходовые испытания в акватории Кадисского залива с целью проверки платформы и соответствия различных систем требованиям контракта.

Испытания перед поставкой заказчику продлятся в общей сложности два месяца. Они разделены на два этапа. Текущий этап испытаний продлится около двух недель. В испытаниях участвуют Navantia, компании-партнеры, Lloyds Register of Shipping, основные поставщики оборудования, представители ВМС Саудовской Аравии и Испании. По истечении этого периода корабль будет оснащен боевой системой и пройдет дополнительные испытания. Предполагается, что поставка корвета заказчику будет произведена ориентировочно через пять месяцев.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Постройка корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынок Саудовской Аравии. При поддержке Navantia SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением Hazem.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для головного корвета, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась в октябре 2019 года, спуск на воду – в июле 2020 года.

В настоящее время на различных стадиях постройки находятся все пять кораблей, включая (828) "Эль-Джубайль", (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), (832) "Хаиль" (Hail), (834) "Джизан" (Jazan) и (836) "Унайза" (Unayzah).

Последний корабль должен быть поставлен заказчику в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.