В Киргизии прошел заключительный этап учений ОДКБ

Военные стран ОДКБ провели учебную контртеррористическую операцию, отработали слаживание и совместное уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся извне.

"Сегодня в Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" состоялся заключительный этап совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", в ходе которого отработано более 30 вводных", - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

В учениях приняли участие более тысячи человек и 150 единиц техники - танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", огнеметные подразделения, артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация - истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

На первом этапе подразделения в условиях горной местности осуществили подготовку к совместной войсковой операции. Далее на втором этапе учения, отряды боевиков были обнаружены и блокированы.

Ситуация потребовала эвакуации мирных жителей из возможных районов боевых действий. С этой задачей справились мобильно-спасательный отряд киргизского МЧС и республиканские службы гражданской защиты. Также были выведена из-под огня бандитов группировка пограничников.

Атаку "стаи" беспилотных летательных аппаратов условного противника отразили зенитно-ракетное отделение переносными зенитными комплексами "Стрела-2М" и зенитный расчет ЗУ-23-2 киргизских военных.

На финальном этапе было отработано блокирование отходящих групп уцелевших бандитов с помощью высадки тактического десанта. Десантники совместно с группами окружения провели "зачистку" населенных пунктов. После выдавливания противника была задействована реактивная система залпового огня "Град". По остаткам боевиков удар с воздуха нанесло звено Су-30СМ Вооруженных Сил Казахстана.

"За проведением этой совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения также наблюдали военные атташе Турции, США, Казахстана, России, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, а также главы миссии Международного комитета Красного Креста и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по завершении финального этапа учения отметил, что одной из главных целей учения являлось совершенствование практических навыков работы должностных лиц органов управления войсками стран-членов ОДКБ.

Тимофей Борисов