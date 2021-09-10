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Военно-промышленный курьер

Портфель экспортных заказов «Рособоронэкспорта» составляет более 52 млрд долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Завершившийся летний выставочный период подтвердил устойчивый высокий спрос на российское вооружение и военную технику.

В рамках военно-технического форума «Армия-2021», авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех по результатам переговоров с иностранными партнерами подписал свыше 30 контрактных документов на более чем 3 млрд евро. 

«Рособоронэкспорт» эффективно использовал площадки российских летних оборонных выставок, нарастив портфель заказов и увеличив загрузку предприятий отечественного ОПК: в план по экспорту вошли самолеты типа Су-30, вертолеты Ми-35М/П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1/С1М», ПЗРК «Верба», РЛС «Противник-ГЕ», комплекс РЭБ «Красуха», мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие, боеприпасы.

Достигнута договоренность об интеграции российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО «Пальма» в систему вооружения корабля иностранного производства. 

«Успехи России в сфере военно-технического сотрудничества подтверждают возможности отечественной промышленности создавать интересные рынку новые уникальные продукты и решения. При этом качественное обновление фондов заводов и конструкторских бюро, их своевременное техническое перевооружение за счет средств от реализации гособоронзаказа и экспортных контрактов запускает в регионах процессы позитивного преображения инфраструктуры, от объектов быта до доступных молодежи научных школ, технопарков, экспериментальных лабораторий», – сказал заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. 

Среди российских новинок, представленных этим летом на российских выставках, иностранные партнеры особое внимание уделили танку Т-14 «Армата», боевым машинам на базе платформы «Бумеранг», разведывательно-ударному БПЛА «Орион-Э», ЗРС «Антей-4000», ЗРПК «Панцирь-С1М», истребителю пятого поколения Су-57, БМП-3 с модулем «Бережок», другой технике. 

Свыше 80% ежегодных поставок «Рособоронэкспорта» приходится на продукцию предприятий Союзмаша России: холдингов Госкорпорации Ростех, в том числе «Вертолетов России», «Высокоточных комплексов», Объединенной авиастроительной корпорации и других предприятий отечественного ОПК. 

«Предприятия Союза машиностроителей России – мощный драйвер роста российской экономики, который вносит большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества: их высокотехнологичная продукция активно эксплуатируется партнерами более чем из ста государств, в сложнейших природно-климатических и боевых условиях», – подчеркнул Александр Михеев. 

Системная кооперация с предприятиями Союзмаша России осуществляется во всех регионах страны, за счет чего «Рособоронэкспорт» непрерывно пополняет «библиотеку офсетных проектов», целью которой является оперативное включение отечественных предприятий в формирование тендерных предложений для зарубежных покупателей. 

В пресс-службе Ростеха отметили, что сегодня портфель экспортных заказов «Рособоронэкспорта» составляет более 52 млрд долларов.

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96К6 Панцирь-С1
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