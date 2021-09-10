США намерены закрыть Ближний Восток беспилотниками

Пятый флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, заявил, что разместит в регионе новую оперативную группу, которая будет включать в себя воздушные, надводные и подводные беспилотные аппараты.

Решение американской военно-морской группировки озвучено после недавних атак на торговые суда в районе Персидского залива, связанных с сохраняющейся напряжëнностью вокруг Ирана, передаëт Associated Press (АР).

Представители ВМС США отказались назвать, какие именно системы будут внедряться 5-м флотом со штаб-квартирой в Бахрейне. Тем не менее они пообещали, что в ближайшие месяцы боевые и разведывательные дроны смогут расширить свои возможности в регионе, «имеющем решающее значение для глобальных поставок энергоносителей», отмечает АР.

«Мы хотим установить больше беспилотных систем над морем, на море и под ним, — сказал вице-адмирал Брэд Купер, возглавляющий 5-й флот. — Мы хотим больше следить за тем, что там происходит».

Eadaily говорит, что зона ответственности 5-го американского флота включает важнейший Ормузский пролив, узкое устье Персидского залива, через которое проходит около 20 процентов всех поставок нефти на мировой рынок. Она также простирается до Красного моря около Суэцкого канала, водного пути в Египте, соединяющего Ближний Восток со Средиземным морем, и пролива Баб-эль-Мандеб у Йемена.