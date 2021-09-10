Войти
Военно-промышленный курьер

США намерены закрыть Ближний Восток беспилотниками

197
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Пятый флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, заявил, что разместит в регионе новую оперативную группу, которая будет включать в себя воздушные, надводные и подводные беспилотные аппараты.

Решение американской военно-морской группировки озвучено после недавних атак на торговые суда в районе Персидского залива, связанных с сохраняющейся напряжëнностью вокруг Ирана, передаëт Associated Press (АР).

Представители ВМС США отказались назвать, какие именно системы будут внедряться 5-м флотом со штаб-квартирой в Бахрейне. Тем не менее они пообещали, что в ближайшие месяцы боевые и разведывательные дроны смогут расширить свои возможности в регионе, «имеющем решающее значение для глобальных поставок энергоносителей», отмечает АР.

«Мы хотим установить больше беспилотных систем над морем, на море и под ним, — сказал вице-адмирал Брэд Купер, возглавляющий 5-й флот. — Мы хотим больше следить за тем, что там происходит».

Eadaily говорит, что зона ответственности 5-го американского флота включает важнейший Ормузский пролив, узкое устье Персидского залива, через которое проходит около 20 процентов всех поставок нефти на мировой рынок. Она также простирается до Красного моря около Суэцкого канала, водного пути в Египте, соединяющего Ближний Восток со Средиземным морем, и пролива Баб-эль-Мандеб у Йемена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Египет
Иран
Йемен
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.07.2020
Последствия свержения тиранов
13.08.2018
Понимает ли Тегеран намеки Тель-Авива
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
20.02.2013
Рейтинг импортеров вооружений в регионе Ближнего Востока возглавляют ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция
15.02.2013
Рынок военных вертолетов стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
17.11.2011
Страны Ближнего Востока в структуре мирового импорта ВиВТ по отдельным категориям вооружений в 2011-2014 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов