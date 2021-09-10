Российские военные отразили нападение "боевиков" на учениях на базе в Таджикистане

Российские военнослужащие задействовали расчет беспилотника "Тахион", который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило обезвредить условных диверсантов на захваченном КПП в кратчайшие сроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Учения по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты 201-й российской военной базы прошли в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу учений группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо. Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части", - говорится в сообщении.

Также российские военнослужащие задействовали расчет беспилотника "Тахион", который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило обезвредить условных диверсантов на захваченном КПП в кратчайшие сроки.

В ходе состоявшихся учений командованием соединения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.