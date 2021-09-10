Войти
ТАСС

Российские военные отразили нападение "боевиков" на учениях на базе в Таджикистане

212
0
0
Беспилотный летательный аппарат «Тахион»
Беспилотный летательный аппарат «Тахион».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Российские военнослужащие задействовали расчет беспилотника "Тахион", который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило обезвредить условных диверсантов на захваченном КПП в кратчайшие сроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Учения по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты 201-й российской военной базы прошли в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу учений группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо. Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части", - говорится в сообщении.

Также российские военнослужащие задействовали расчет беспилотника "Тахион", который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило обезвредить условных диверсантов на захваченном КПП в кратчайшие сроки.

В ходе состоявшихся учений командованием соединения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Химоружие
Похожие новости
26.07.2021
Таджикский излом: ОДКБ готовится к стабилизации афганского региона
20.11.2020
Военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане и таджикские военные проведут совместные учения 20-28 ноября
29.10.2019
В Таджикистане завершилось совместное учение стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2019"
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов