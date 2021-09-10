Что известно о ЧП на российском модуле МКС

В "Роскосмосе" объяснили срабатывание сигнализации на МКС
Рано утром по московскому времени российские космонавты сообщили о задымлении в жилом модуле "Звезда", сработала сигнализация. Запах гари через вентиляцию проник и в другие сегменты МКС. Позже "Роскосмос" сообщил, что причиной стал сбой при подзарядке аккумуляторов, а воздух очищен, системы работают в штатном режиме. Однако СМИ, ссылаясь на трансляцию переговоров МКС с Землей, сообщили, что на станции все еще чувствуется запах дыма.
Минувшей ночью экипаж Международной космической станции сообщил о сработавшей сигнализации о задымлении в российском модуле "Звезда". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на трансляцию переговоров станции с Землей.
О характерном запахе сгоревшего пластика или электроники также сообщил и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. По его словам, запах перешел в американский сегмент МКС через единую систему вентиляции.
После сообщений ЦУП рекомендовал космонавтам открыть панели в районе обнаружения дыма. Новицкий и Петр Дубров вскрыли внутреннюю обшивку модуля, но не обнаружили источника задымления. После этого они включили фильтр для очистки воздуха от примесей.
Позже пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что датчик задымления среагировал в модуле "Звезда" во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Это привело к срабатыванию сигнализации.
В "Роскосмосе" уточнили, что запланированный на сегодня выход космонавтов в открытый космос не станут откладывать из-за срабатывания сигнализации. Экипаж российского сегмента продолжает готовиться к выходу за пределы станции.
Однако позже СМИ со ссылкой на переговоры станции с Землей сообщили, что космонавты продолжают чувствовать запах дыма. "Интерфакс" писал, что ЦУП дал космонавтам указание поменять картридж фильтра системы очистки воздуха.
Сейчас на МКС в рамке 65-й экспедиции находятся семь человек: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
"Звезда" является жилым модулем российского сегмента космической станции. Он работает на орбите с 2000 года, на ранних этапах строительства МКС выполнял функции жизнеобеспечения для всей станции, осуществлял контроль высоты, отвечал за электроснабжение, связь, вычислительные мощности и был основным портом для грузовиков "Прогресс".
С модулем "Звезда" связано несколько ситуаций, произошедших в течение последнего года. В августе 2020-го космонавты обнаружили в нем трещину, из-за которой нарушилась герметичность станции и падало давление воздуха. В итоге трещину заделали герметиком.
В июле этого года, незадолго до стыковкой с модулем "Наука", утечка воздуха произошла в переходной камере "Звезды". Давление в ней упало до 154 мм ртутного столба. В "Роскосмосе" заявляли, что это штатная ситуация, однако пообещали поднять давление до 200 мм ртутного столба. Позже глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что давление в переходной камере снижалось не резко, а прогнозируемо. Процесс не был связан с предстоящей стыковкой с "Наукой".
Михаил Котляр