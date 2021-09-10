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Известия.ru

Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области состоялась церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». Учение носит сугубо оборонительный характер, передает замминистра Обороны РФ Николай Панков в четверг, 9 сентября.

«Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил», — отметил в своем выступлении статс-секретарь и заместитель Министра обороны России.

«Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества», — подчеркнул Панков.

В своем выступлении Николай Панков особо отметил, что учение «Запад-2021» «носит сугубо оборонительный характер», что оно «направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств».

На плацу полевого лагеря в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран – участниц.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Учение продет в срок период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории РФ и Беларуси будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

В январе этого года сообщалось, что совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» состоятся в сентябре. Также в начале года стало известно, что на учениях военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками.

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