Рябков: встреча России и США по стратегической стабильности пройдет в сентябре

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце сентября, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча с американцами по стратегической стабильности состоится в самом конце сентября. Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций. Работа идет", - сказал Рябков.

"Она, конечно, непростая. Но важно, что эта работа становится все более содержательной, то есть, идет "на глубину", - отметил замминистра.

В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.