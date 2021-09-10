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РИА Новости

Рябков: встреча России и США по стратегической стабильности пройдет в сентябре

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце сентября, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча с американцами по стратегической стабильности состоится в самом конце сентября. Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций. Работа идет", - сказал Рябков.

"Она, конечно, непростая. Но важно, что эта работа становится все более содержательной, то есть, идет "на глубину", - отметил замминистра.

В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

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Страны
Россия
США
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