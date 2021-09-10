На МКС сработала аварийная сигнализация

Воздух на станции был очищен, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аварийная сигнализация в модуле "Звезда" российского сегмента МКС разбудила российских космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"В 04:55 московского времени в служебном модуле ["Звезда"] российского сегмента Международной космической станции при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, и включилась аварийная сигнализация", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, для устранения причины была включена система очистки воздуха. "Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы [АФОТ] - средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха", - сообщили в госкорпорации.

Космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, "экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос", их жизни ничего не угрожает.