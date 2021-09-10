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Российская газета

Новейшая китайская самоходка получит бронированного помощника

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Источник изображения: rg.ru

Китайская 155-мм самоходная артиллерийская установка, являющаяся глубокой модификацией выпускающейся с 2005 года PLZ-05, получила ряд существенных усовершенствований.

Так, ходовая часть стала длинней на один опорный каток с каждого борта, увеличилась мощность двигателя, которая теперь составляет не менее 1000 л.с.

Судя по увеличившимся размерам башни, существенно доработано ее внутреннее оборудование, например, улучшена автоматизированная система заряжания и прицельный комплекс.

САУ получит новую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) с аналогичным шасси. Ранее сообщалось, что для PLZ-05 также были созданы ТЗМ, однако, по некоторым данным, их массово не закупали.

В то же время идущие на экспорт дивизионы Type 88, известных также как PLZ-45 (155-мм самоходки, специально созданные для поставок за рубеж), обязательно комплектуются такими бронированными помощниками. Сообщалось, что каждый из них может перевозить до 80 выстрелов и перегружать шесть-восемь боеприпасов за минуту. Возможно, новая машина обладает еще более высокими техническими характеристиками.

Бронированные погрузчики для артиллерии существуют во многих армиях мира. Например, в США эксплуатируются M992 FAASV, созданные на платформе М109. Оборудованные ленточным транспортером и краном, они способны осуществлять доставку 155-мм, 175-мм и 203,2-мм боеприпасов.

Есть ТЗМ и у южнокорейской K9 Thunder - К10, а также у турецкой T-155 Fırtına, ее ТЗМ называется FAARV.

В России в Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" на базе четырехосного КамАЗа-6350 (8х8) разработана транспортно-загрузочная машина 2Ф66-1. Она снабжает боевые машины артиллерийскими выстрелами калибров 120-155 мм. Всего в ней помещается до 92 выстрелов. Конструкторы позаботились о защищенности - бронирование получили кабина, топливные баки, днище и кузов-фургон. Экипаж - два человека.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
M109
T155 PANTER
Компании
Буревестник
КАМАЗ
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