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Российская газета

В семействе АК-12 появился новый автомат

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Группа "Калашников" разработала новый автомат из семейства АК-12.

- Оружие создано в инициативном порядке. АК-12СП отличается улучшенной эргономикой и комплексом технических решений, повышающих эффективность автомата. Конструкция узлов, обеспечивающих надежность АК, осталась без изменений, - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга.

Приклад АК-12СП укомплектован легкой складной щекой - она помогает обеспечить оптимальное положение головы стрелка при ведении огня с помощью оптических прицелов. Также автомат приспособлен для использования как правшами, так и левшами - для этого установлен двухсторонний предохранитель-переводчик режима огня.

В качестве дополнительной опции оружие может оснащаться планками Пикатинни и M-Lok для установки навесного оборудования.

Автомат АК-12СП был впервые представлен на "Армии-2021". Вес оружия без магазина и принадлежностей составляет 3,6 кг, начальная скорость пули 900 м/с, темп стрельбы 700 выстрелов в минуту.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
АРМИ-20XX
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