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Известия.ru

Эксперимент по моделированию полета на Луну начнут в ноябре

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Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН
Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Международный эксперимент по моделированию полета на Луну SIRIUS-21 планируется начать 4 ноября этого года. Об этом 9 сентября сообщили «РИА Новости» в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«Мы планируем начать SIRIUS-21 в День народного единства, 4 ноября», — заявили в пресс-службе ИМБП.

Как рассказали в институте, в ходе эксперимента шестерым испытателям-добровольцам предстоит совместное проживание в имитаторе космического корабля — наземном испытательном комплексе — в течение 240 суток. В качестве кандидатов были отобраны 12 кандидатов из России, США и ОАЭ.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, «Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе») проводится совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

Предыдущий эксперимент по изоляции SIRIUS-21 стартовал в Москве 3 июня. В ходе него экипажу, состоящему из шести разнополых добровольцев, предстояло пробыть в полной изоляции от мира в течение восьми месяцев.

19 июля 2019 года в Москве завершился первый этап международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну. Эксперимент проводился в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) на базе ИМБП РАН.

В состав экипажа вошли командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Анастасия Степанова, Аллен Миркадыров (США) и Рейнхолд Повилаитис (США), врач Стефания Федяй.

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