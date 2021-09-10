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ЦАМТО

Спущен на воду шестой фрегат FFX-2 для ВМС Республики Корея

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Источник изображения: Фото: Republic of Korea Navy

ЦАМТО, 9 сентября. На предприятии компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering в Окпо (о.Кодже) 8 сентября состоялась церемония спуска на воду фрегата УРО проекта FFX-2 (также известны как "Тэгу" и "Ульсан" Batch-II).

Фрегат (825) "Поханг" (Pohang) является шестым кораблем проекта FFX-2. Он должен быть передан ВМС Республики Корея в начале 2023 года после завершения испытаний.

По данным ВМС Республики Корея, новые фрегаты будут обладать расширенными возможностями по обнаружению и борьбе с подводными лодками противника. Они предназначены для замены устаревших 1500-тонных фрегатов и 1000-тонных корветов.

Как сообщал ЦАМТО, в общей сложности ВМС Республики Корея должны получить 8 фрегатов проекта FFX-2. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, борьбу с подводными лодками противника, противовоздушную оборону, ведение разведки, проведение поисково-спасательных операций.

Контракт стоимостью 322,6 млрд. вон (305,8 млн. долл.) на строительство головного фрегата проекта FFX-2 Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в декабре 2013 года. Головной корабль, (818) "Тэгу" (Daegu), был принят на вооружение 6 марта 2018 года. Второй построенный DSME фрегат, (819) "Кеннам", был передан ВМС Республики Корея 31 декабря 2020 года.

Третий и четвертый корабли строятся компанией Hyundai Heavy Industries. Контракт на постройку 5-го и 6-го фрегатов DAPA заключило с DSME, а 7-го и 8-го – с Hyundai Heavy Industries. Поставка кораблей запланирована на 2023 год.

Длина фрегата FFX-2 составляет 122,1 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 т, полное водоизмещение – 3650 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODLOG с одной турбиной MT30 компании Rolls-Royce и четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 4000. Максимальная скорость фрегата – 30 узлов (55,6 км/ч). Экипаж – 124 человека.

Корабль будет вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mk-45 Mod.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой K-VLS ЗРК K-SAAM южнокорейского производства, ПКР SSM-700K Haeseong и КР SSM-701K Haeryong, двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами. Система SQR-250K TASS используется для обнаружения, идентификации и сопровождения подводных лодок противника. Корабль может нести один средний вертолет. Фрегаты оснащены ГАС с буксируемой антенной решеткой и противолодочными торпедами большой дальности.

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Страны
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Phalanx CIWS
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Rolls-Royce
Проекты
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