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Известия.ru

Выход космонавтов в открытый космос не планируют переносить из-за дыма на МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

«Роскосмос» подтвердил срабатывание аварийной сигнализации в российском модуле «Звезда». Однако инцидент не оказал влияния на подготовку космонавтов к выходу в открытый космос – она ведется штатно.

Согласно сообщению госкорпорации в Telegram, датчик задымления сработал в модуле «Звезда» 9 сентября в 04:55 мск при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. После этого сработала аварийная сигнализация.

«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха», — рассказали в «Роскосмосе».

Отмечается, что по данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту очищен, здоровью экипажа ничего не угрожает.

«Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос», — добавили в госкорпорации.

Ранее в четверг российские космонавты в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) сообщили о появлении дыма и запаха горевшего пластика. Космонавт Олег Новицкий рассказал, что ночью в «Звезде» сработала сигнализация. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Однако обнаружить источник задымления пока не удалось.

На 9 сентября запланирован очередной выход российских космонавтов в открытый космос. 25 августа Новицкий рассказал, что космонавты до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал».

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