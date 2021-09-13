"Коммерсант": Иран может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.

МОСКВА, 9 сентября/ Радио Sputnik. Иран может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения страны в организацию будет объявлено на предстоящем саммите ШОС, сообщает газета "Коммерсант".

Встреча лидеров стран-участниц организации (России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана) пройдет в Душанбе 16-17 сентября.

"Вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите главы государств ... должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", – говорится в статье.

Газета добавляет, что само присоединение Тегерана к ШОС может занять еще некоторое время. "Коммерсант" напомнил, что у Дели и Исламабада на это ушло почти два года.

"Но сам факт, что он будет официально запущен – уже прорыв, поскольку Иран провел в "предбаннике" организации более десяти лет", – пишет автор материала.

Посол России в Иране Леван Джагарян заявил РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана на членство в ШОС, так как у РФ и Ирана "близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции".

Своим мнением о том, что может значить возможное присоединение Исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества, в эфире радио Sputnik поделился политолог Игорь Шатров:

Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году, но по вопросу его присоединения к ШОС сохранялась неопределенность. Причиной долгого рассмотрения заявки стала ядерная программа Тегерана и последовавшие в ответ на нее международные санкции.

С весны этого года в Вене прошло шесть раундов переговоров между участниками иранской ядерной сделки, но соглашение пока не восстановлено.

Пятого августа президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран согласится с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию санкций США.

В Госдепартаменте заявили, что готовы соблюдать условия соглашения, из которого ранее вышли, и призвали к этому же Иран.

Ранее радио Sputnik рассказало о позиции Москвы по вопросу размещения американских военных в странах Центральной Азии.