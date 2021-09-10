Боевики в сирийской провинции Дераа сдали более 300 единиц оружия

Боевики в сирийском городе Дераа сдали более 300 единиц стрелкового оружия. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы», — приводит слова представителя российского Центра телеканал РЕН ТВ.

Сирийское правительство предоставляет амнистию участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) при условии сдачи оружия.

Передача оружия боевиками НВФ правительственным силам Сирии состоялась и ранее, в феврале. Тогда полевые командиры формирований и представители сирийского правительства достигли договоренности о сдаче оружия и выполнения освобождения населенного пункта Тафас от боевиков, что было реализовано при участии российского Центра по примирению враждующих сторон.