Войти
Известия.ru

Боевики в сирийской провинции Дераа сдали более 300 единиц оружия

149
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

Боевики в сирийском городе Дераа сдали более 300 единиц стрелкового оружия. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.


«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы», — приводит слова представителя российского Центра телеканал РЕН ТВ.

Сирийское правительство предоставляет амнистию участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) при условии сдачи оружия.

Передача оружия боевиками НВФ правительственным силам Сирии состоялась и ранее, в феврале. Тогда полевые командиры формирований и представители сирийского правительства достигли договоренности о сдаче оружия и выполнения освобождения населенного пункта Тафас от боевиков, что было реализовано при участии российского Центра по примирению враждующих сторон.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Похожие новости
17.04.2018
Зачастили. Очередной беспилотник провел разведку российских баз в Сирии
29.08.2016
СМИ узнали о желании России избежать инцидентов с ВВС Турции в Сирии
05.10.2015
Самолет-разведчик Ил-20М координирует действия российской авиации в Сирии
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
28.11.2011
Противотанковая брешь Минобороны все расширяется
05.03.2008
В Гааге пройдет сессия Организации по запрещению химического оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов