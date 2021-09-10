Войти
Известия.ru

Комиссия по МКС предложила эксплуатировать станцию и после 2024 года

182
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) порекомендовала правительствам стран продлить эксплуатацию станции и после 2024 года. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

«Обсуждение вопросов, касающихся продления эксплуатации МКС, состоялось в ходе проведения очередного заседания комиссии по безопасности в начале сентября в дистанционном формате. Участники комиссии — представители стран-участников программы МКС — обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

В субботу, 4 сентября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России следует создать собственную орбитальную станцию из-за ограниченности ресурса Международной космической станции.

По словам главы госкорпорации, у России есть научно-технический задел для создания собственной космической станции.

2 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой российской орбитальной станции планируется начать через пять-шесть лет. В качестве базового модуля новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ).

31 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв заявил, что конструкция новой российской космической станции может начаться в 2027 году. При этом в течение двух лет Россия будет продолжать эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Полеты на МКС до 2028–2029 годов, по его словам, нужны, чтобы «перекрыть стык» между завершением ее работы и началом эксплуатации новой станции.

В тот же день Рогозин сообщил, что намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой Российской национальной орбитальной станции.

В апреле глава «Роскосмоса» уточнял, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
15.06.2021
Путин заявил, что Россия не отказывается от сотрудничества с США по космосу
26.11.2019
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
21.10.2019
Космонавт из Саудовской Аравии может отправиться на МКС
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
21.11.2016
Путин больше не хочет посылать в космос только дрозофил
25.02.2014
Рогозин решил проинспектировать космодром «Восточный»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов