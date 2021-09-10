Комиссия по МКС предложила эксплуатировать станцию и после 2024 года

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) порекомендовала правительствам стран продлить эксплуатацию станции и после 2024 года. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

«Обсуждение вопросов, касающихся продления эксплуатации МКС, состоялось в ходе проведения очередного заседания комиссии по безопасности в начале сентября в дистанционном формате. Участники комиссии — представители стран-участников программы МКС — обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на нее задачи на орбите после 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

В субботу, 4 сентября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России следует создать собственную орбитальную станцию из-за ограниченности ресурса Международной космической станции.

По словам главы госкорпорации, у России есть научно-технический задел для создания собственной космической станции.

2 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой российской орбитальной станции планируется начать через пять-шесть лет. В качестве базового модуля новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ).

31 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв заявил, что конструкция новой российской космической станции может начаться в 2027 году. При этом в течение двух лет Россия будет продолжать эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Полеты на МКС до 2028–2029 годов, по его словам, нужны, чтобы «перекрыть стык» между завершением ее работы и началом эксплуатации новой станции.

В тот же день Рогозин сообщил, что намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой Российской национальной орбитальной станции.

В апреле глава «Роскосмоса» уточнял, что создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами.