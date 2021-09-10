Войти
РИА Новости

Источник: Россия начнет экспортировать новейшую авиационную бетонобойную ракету Х-59МКМ

209
0
0
Открытие МАКС-2021
Открытие МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия до конца года поставит первому иностранному заказчику стартовую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ, способных, в частности, уничтожать защищенные подземные пункты управления противника, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Первая серийная партия новейших ракет класса "воздух — поверхность" Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года, сейчас проводятся финальные испытания продукции. Ракеты имеют уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту различных военных сооружений", - рассказал собеседник агентства.

​​Источник пояснил, что ракета предназначена для поражения защищенных стационарных объектов с заранее известными координатами и имеет дополнительный мощный многокомпонентный кумулятивный предзаряд в новой части для пробития бетонных перекрытий, цели или слоя земли, за которым скрыт объект. Масса основной боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Х-59МКМ оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.

Новая ракета в экспортном варианте была впервые представлена на МАКС-2021.

Россия отвоевывает экспорт у сша

Как подчеркнул собеседник агентства, итоги прошедших летом международных выставок МАКС-2021 и "Армия-2021" продемонстрировали, что "российская продукция военного назначения не утратила популярность на оружейном рынке и даже, напротив, в отдельных сегментах рынка интерес к ней растет". "Можно сказать, что наметилась тенденция на отыгрывание наших позиций у главного конкурента — Соединенных Штатов", - добавил источник.

Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил, что по итогам МАКСа и "Армии" компания подписала новых оружейных контрактов на сумму более 3 млрд евро. В том числе заключены соглашения на экспорт истребителей линейки Су-30, ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-35М/П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, на зенитный ракетно-пушечный комплекс​ "Панцирь-С1/С1М", зенитные комплексы верба "Верба", комплексы РЭБ "Красуха" и "Репеллент-Патруль", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие, боеприпасы и авиационные боеприпасы.

​По итогам выставок Россия подписала первые контракты на поставку за рубеж своих ударных беспилотников.

Как уточнял на "Армии-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Россия по итогам форума согласовала контракты с Китаем по морской тематике, с Индией - по сухопутной тематике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Белоруссией. Кроме того, сообщали в Минобороны РФ, на выставке "Армия" было подписано важное соглашение о военном сотрудничестве с одним из ключевых игроков оружейного рынка Ближнего Востока — Саудовской Аравией.

​На сегодняшний день объем актуального российского портфеля экспортных оборонных заказов составляет более 52 млрд долларов. Объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около $15 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Индия
Китай
Мьянма
Россия
Саудовская Аравия
Узбекистан
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Верба ПЗРК
Корнет
Корнет-ЭМ
Красуха-4
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
Ми-8АМТ
Су-30
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов