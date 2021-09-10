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ТАСС

Группировку подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличили до пяти субмарин

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Подлодка «Петропавловск-Камчатский»
Подлодка «Петропавловск-Камчатский».
Источник изображения: ​​​​admship.ru

Две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики в Тихоокеанский флот, сообщил источник в судостроительной отрасли

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин - носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)", - сказал он.

По его словам, две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщал ТАСС, речь идет о лодках "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", вместе с ними в Средиземное море вошла однотипная субмарина "Краснодар" после ремонта в России. Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. С наличием пяти субмарин проекта 636.3 они могут одним залпом поразить 30 целей крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ".

В настоящее время также межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет "Гремящий" проекта 22385.

Серия субмарин 636.3 для ТОФ

Дизель-электрические подлодки проекта 636.3 разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Контракт на постройку шести лодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. Первые две субмарины - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - были заложены на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года.

"Петропавловск-Камчатский" спустили на воду 28 марта 2019 года. После прохождения испытаний 25 ноября 2019 года субмарина была принята в состав ВМФ РФ. Подлодка "Волхов" спущена на воду 26 декабря 2019 года, передана флоту 24 октября 2020 года.

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Club-S
Гремящий
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Калибр КР
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