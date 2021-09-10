Леденящий тур: вдоль Севморпути десантируют морпехов и мотострелков

ВМФ России планирует провести масштабные морские учения в акватории Севморпути. Отряд кораблей Северного флота, в составе которого будет новейший большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», отработает высадку вдоль трассы морских и арктических пехотинцев. Маневры пройдут в сложных климатических условиях и опасных районах. Они станут проверкой возможностей России обеспечивать защиту и контроль СМП в любое время года.

ВМФ России планирует провести масштабные морские учения в акватории Севморпути. Отряд кораблей Северного флота, в составе которого будет новейший большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», отработает высадку вдоль трассы морских и арктических пехотинцев. Маневры пройдут в сложных климатических условиях и опасных районах. Они станут проверкой возможностей России обеспечивать защиту и контроль СМП в любое время года.

Заполярный вояж

Поход, во время которого отработают десантные операции в полярных широтах, будет длительным, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Во время него планируется несколько раз провести дозаправку кораблей и пополнить их припасы. В разных районах проведут несколько высадок подразделений морской пехоты и арктических мотострелков на необорудованное побережье. Кораблям предстоит действовать в сложных погодных условиях в осенне-зимний период. А районы, где запланированы маневры, считаются опасными из-за льдов.

Как отметили источники, главная задача предстоящих маневров — подтвердить возможность Северного флота оперативно решать задачи в акватории СМП в независимости от погодных условий и времени суток. Поэтому выбор пал на достаточно сложные для мореходства осень и зиму.

В состав флотской группировки на учениях войдёт большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711. Он уже ходил в этом году в арктические широты. В Баренцевом море были отработаны слаженные действия экипажа и проверены все его системы. Походу предшествовало совместное учение с морской пехотой Северного флота в Кольском заливе. По сценарию морпехи должны были освободить условную буровую платформу, захваченную экстремистами.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, срок начала маневров зависит от окончания государственных испытаний новейшего БДК «Иван Грен». Сейчас экипаж как раз готовит корабль к итоговому тестированию. В ходе госиспытаний в сложных полярных условиях будут проверены мореходные качества «Грена», а также его возможности в плохих погодных условиях и во время шторма.

2 сентября на встрече с курсантами дальневосточного Морского государственного университета Владимир Путин заявил, что в 2024 году планируется почти утроить годовой объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) и довести до 80 млн т. Президент упомянул, что в этом году дополнительно выделено несколько миллиардов рублей на развитие арктической инфраструктуры для военных, спасателей и МЧС на всем протяжении трассы.

— Наилучшее время прохождения Северного морского пути год от года отличается, но теория гласит, что лучше всего это делать до конца августа и в сентябре, — рассказал «Известиям» генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. — Проводка в это время может быть осуществлена даже без помощи ледокола. Но хотя во всем мире говорят о потеплении, в этом году большое количество не вытаявших, остаточных льдов, а уже пошел новый молодой ледок.

Основная опасность заключается в резком изменении ветровых нагрузок, способных принести массивы старого льда в какие-то районы. Ситуация постоянно отслеживается штабом, есть снимки, анализ и обработка поступающей информации. По прогнозу института Арктики и Антарктики ничего глобально не поменяется — в 2030–2050 годах будет примерно так, как и сейчас, заключил Мустафа Кашка.

Восточный фланг

С 2018 года крупные высадки морской пехоты отрабатывают и вдоль восточного участка Севморпути. На полигонах Чукотского полуострова регулярно тренируются «черные береты» Тихоокеанского флота.

В июне прошлого года морской десант там впервые отработал сразу с четырех БДК. Вышедший из Владивостока отряд кораблей перевез на полуостров не только несколько сотен военнослужащих, но и порядка 80 единиц техники.

В связи с общим потеплением в ближайшее время Северный морской путь, по различным прогнозам ученых и исследователей, будет постепенно становиться всё более судоходным, рассказал «Известиям» экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— У Севморпути два измерения: торгово-экономическое и военно-политическое, — отметил эксперт. — Потенциально через него может идти колоссальный грузопоток из Азии в Европу и обратно. А любое активное торговое сообщение приходится обеспечивать и защищать. Так происходит с древних времен. Вспомним Босфор, Дарданеллы, Суэцкий канал.

Сергей Орджоникидзе напомнил, что на Северный морской путь претендуют многие страны, включая Китай. Права России на него оспаривают США, которые считают, что наша страна нарушает территориальную свободу судоходства. Такую же позицию они занимали и во времена СССР. Одновременно Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Арктике. У них появились необходимые ресурсы, они чаще отправляют туда флот, требуют, чтобы и союзники по НАТО принимали участие в этом процессе.

Большие десантные

Рассчитанный на действия в дальней океанской зоне БДК «Иван Грен» был разработан в 1998 году, однако его строительство затянулось. Корабль спустили на воду в Калининграде в 2012-м, в состав флота он вошел только через шесть лет. Второй корабль этого проекта — «Петр Моргунов» передали ВМФ в декабре 2020-го. Как и предшественник, он поступит в Северный флот и будет действовать в основном в арктических морях.

На этапе постройки сейчас находятся третий и четвертый такие корабли — «Владимир Андреев» и «Василий Тушин». Их выполнят по модифицированному и увеличенному проекту, с большим водоизмещением и вместимостью, установкой самого современного оборудования.

Корабли исходного проекта 11711 изначально проектировались с возможностью действий в условиях ледовой опасности. Они имеют длину 120 м, ширину 16,5 м, водоизмещение 5 тыс. т. Дальность хода достигает 6,5 тыс. км, скорость — 18 узлов, длительность автономного плавания — до 30 дней. Они могут принимать на борт до 300 десантников, 13 танков либо 36 более легких бронемашин. Высаживать их на необорудованное побережье способны при волнении на море в четыре балла.

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен». Источник: iz.ru

БДК оборудованы ангаром для вертолетов. Стандартно на них могут базироваться два транспортно-боевых Ка-29. Они могут не только высаживать группы морпехов, но и поддержать их огнем ракет, пулеметов и пушек.

Антон Лавров Роман Крецул Анна Черепанова