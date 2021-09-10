Скандальное голосование за статус основного союзника США вне НАТО: что это было (Depo, Украина)

В Киеве уже давно трубили о необходимости принятия обращения к Конгрессу США по поводу предоставления Украине статуса «основного союзника вне НАТО». И когда в Раде этот вопрос был поднят, тут же возникло немало недоразумений и курьезов. У авторов статьи сложилось впечатление, что депутаты так и не поняли, за что собирались голосовать. Тем более, принятие или непринятие документа мало на что бы повлияло.

Нардепы не поддержали обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника государства вне НАТО. За постановление, которое вызвало много шума, проголосовали только 24 народных депутата. Споры о том, полезным оно было бы для Украины или вредным продолжаются до сих пор и не исключено, что парламентарии к этой теме еще вернутся. При том, что очень перспективной она не является

Автором инициативы является нардеп от ЕС (партии "Европейская солидарность" - прим. ред.) Алексей Гончаренко. На днях он сообщил, что Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Гончаренко отметил, что статус MNNA не будет мешать Украине идти в НАТО и при этом "будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе"

Также он показал много писем с подписями нардепов за проведение внеочередной сессии по этому вопросу.

После того, как спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, инициативу начали активно критиковать из разных лагерей. С публичным заявлением выступила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. "MNNA (Major Non-NATO Ally - прим. ред.) - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", - подчеркнула она и отметила, что речь идет не о ее "самодеятельности" в сфере внешней политики страны, а о "нашей общей согласованной позиции с министром и МИД в целом, неоднократно озвученной".

Маркарова добавила, что соглашение о MNNA не слишком нужно Украине еще и потому, что действующий уровень сотрудничества между государствами, в частности, определенный соглашением об углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны, дают Украине как минимум не меньше, а иногда - даже больше возможностей, чем "классическое" соглашение с основными союзниками вне НАТО.

Позицию посла поддержала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и собственно, глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины. Там же мы подписали новое соглашение с США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров является более амбициозным чем статус "основного союзника вне НАТО‟", - пояснил министр и добавил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне блока.

Какие аргументы у сторонников нового статуса

Пленарное собрание парламента прошло на основании постановления об обращении к США, которое еще в апреле зарегистрировал Гончаренко. Нардеп отметил, что аргументы оппонентов о том, что новый статус помешает Украине со временем вступить в НАТО, не имеют под собой оснований. По его мнению, среди 18 стран, получивших MNNA, действительно ни одна не является членом блока, но это не мешает Украине стать первой. Тем более, что с каждым новым "основным союзником" заключается индивидуальный договор. И если критики инициативы отмечают, что надеяться на "стратегические гарантии безопасности" не стоит, ведь MNNA имеют, например, Иран и Афганистан, ее сторонники приводят другие страны из списка - Японию и Израиль. Мол, статус - это большие возможности, но как страна их использует, зависит непосредственно от нее.

В своем телеграм-канале Гончаренко отметил, что среди прочего для стран с MNNA открываются возможности совместного участия в антитеррористических инициативах, совместной миротворческой деятельности, возможности закупать боеприпасы на основе обедненного урана и размещения иностранных военных баз на своей территории.

Впервые ли на Украине вспоминают о MNNA

В свое время за получение этого статуса активно выступал пятый президент Петр Порошенко. В 2014-м американский Сенат поддержал идею предоставления Украине MNNA, но администрация Барака Обамы ее не поддержала. В 2017-м Верховная рада обратилась к США принять этот статус. Тогда реакции не было, но летом 2019-го соответствующий законопроект внесли в Палату представителей.

Почему нардепы поддержали и передумали

Вокруг постановления возникло немало недоразумений и курьезов. После того, как постановление не поддержал соответствующий комитет, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что его политсила за документ голосовать не будет. При этом то, что раньше его однопартийцы дружно подписались под просьбой о созыве заседания пояснил тем, что если смысл постановления не по душе, сам факт сбора подписей - явление положительное.

"Мы не поддерживали постановление, мы поддерживали сам факт сбора подписей, потому что это нормальный сигнал был на тот момент. Сейчас у нас прошел определенный процесс, у нас состоялись договоренности на высшем уровне в Соединенных Штатах, которые как раз подчеркивают наше стремление вступить в НАТО, получить в ближайшее время План действий относительно членства", - сказал Корниенко.

Набросилась на документ с критикой и нардеп Ирина Верещук, хотя до этого тоже подписала обращение о проведении заседания. И вообще подписей "слуг народа" под обращением хватает. Такое впечатление, что все они ранее не поняли, под чем подписываются и стали исправляться уже после разъяснений, поступивших от руководства партии.

Кстати, в ЕС также проголосовали "за" не все нардепы фракции. По данным источников Depo.ua, в партии считают, что поднимать тему предоставления Украине MNNA сейчас не время и принятие обращения Украины к Конгрессу все равно по большому счету мало что меняет.

При этом существует мнение, что вся эта буря в стакане воды оказалась имиджево выгодной только для Разумкова, которому быстро приписали организацию очередного демарша против Зеленского. При том, что, повторимся, принятие или непринятие парламентом стремления Украины получить статус основного союзника вне НАТО мало на что бы повлияло.

Роман Федюк, Алина Морозова