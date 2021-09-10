Начаты испытания первого корвета испанской постройки для Саудовской Аравии

Испанское судостроительное объединение Navantia 7 сентября 2021 года сообщило о начале заводских ходовых испытаний головного построенного на ее предприятии в Сан-Фернандо в Кадисе для военно-морских сил Саудовской Аравии в серии из пяти единиц корвета Al Jubail (бортовой номер "828", строительный номер С546) проекта Avante 2200. Cудя по данным шипспоттеров, первый выход корвета Al Jubail на заводские ходовые испытания из Кадиса состоялся 5 сентября.

Головной построенный на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе для ВМС Саудовской Аравии корвет Al Jubail (бортовой номер "828", строительный номер С546) проекта Avante 2200 выходит на заводские ходовые испытания, 05.09.2021 (с) Barcos Por Cadiz / www.facebook.com/barcosporcadiz

Напомним, что контрактные соглашения стоимостью около 2,5 млрд евро на строительство объединением Navantia пяти больших корветов проекта Avante 2200 для ВМС Саудовской Аравии в рамках саудовского проекта Al Sarawat были подписаны 12 апреля 2018 года. В денежном выражении это крупнейший экспортный контракт в истории испанской судостроительной промышленности. Согласно уточненному графику, головной корабль должен был быть сдан саудовской стороне к концу 2021 года, а последний - в 2024 году.

Церемония начала строительства (первой резки стали) головного корвета Al Jubail (бортовой номер "828") была произведена на предприятии Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе 15 января 2019 года, корабль был спущен на воду 22 июля 2020 года и теперь вышел на заводские ходовые испытания в Кадисском заливе. Согласно пресс-релизу Navantia, ходовые испытания корабля займут около двух месяцев, а затем корабль будет передан для монтажа на нем АСБУ CATIZ. Сдача корвета ВМС Саудовской Аравии ожидается "через пять месяцев", то есть в феврале 2022 года.

Спуск на воду второго строящегося корвета Al Diriyah (бортовой номер "830") был произведен в Кадисе 16 ноября 2020 года, третьего Ḥaʼil (бортовой номер "832") - 28 марта 2021 года, и четвертого Jazan (бортовой номер "834") - 24 июля 2021 года. Пятый корвет Unayzah (бортовой номер "846") пока что находится на стапеле. Корветы получили названия в честь саудовских городов.

Контракт предусматривает также полную техническую поддержку жизненного цикла в течение пяти лет с момента поставки первого корабля, с опционом на пять лет.

Саудовское военно-промышленное объединение Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписало с Navantia соглашение о создании совместного предприятия, которое осуществит частичную локализацию в Саудовской Аравии ряда систем радиоэлектронного вооружения для данных корветов, а также будет осуществлять его установку и интеграцию как на эти корабли, так и на другие перспективные корабли и катера саудовского флота. Совместное предприятие будет также осуществлять техническую поддержку и ремонт корветов во время их нахождения в составе ВМС Саудовской Аравии.

Ранее в 2008-2012 годах Navantia уже построила четыре патрульных корабля проекта Avantе 2200 (POVZEE) для ВМС Венесуэлы (тип Guaiquerí). В отличие от венесуэльских кораблей, корветы модификации этого проекта для ВМС Саудовской Аравии будут более мощно вооруженными многофункциональными кораблями. Согласно данным Navantia, полное водоизмещение этих корветов составит более 2500 тонн, длина корпуса 104 м, ширину 14 м. Двухвальная дизельная энергетическая установка с двигателями MTU обеспечит скорость полного хода до 27 уз. Экипаж 102 человека, автономность 21 сутки.

Вооружение саудовских кораблей, по сообщениям, составят две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельныз ракет Boeing Harpoon Block II, 16-зарядная вертикальная пусковая установка зенитного ракетного комплекса Raytheon ESSM, одна 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, один 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millenium, две малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. В ангаре обеспечено базирование вертолета 10-тонного класса.

Особенностью саудовского проекта стало широкое применение на нем электронных систем разработки и производства самой Navantia - АСБУ CATIZ, комплекса связи HERMESYS, системы управления огнем DORNA, "интегрированного мостика" MINERVA и системы общекорабельной автоматизации Integrated Platform Control System. Установлена РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-3D.

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Головной построенный на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе для ВМС Саудовской Аравии корвет Al Jubail (бортовой номер "828", строительный номер С546) проекта Avante 2200 выходит на заводские ходовые испытания, 05.09.2021 (с) Barcos Por Cadiz / www.facebook.com/barcosporcadiz

Головной построенный на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе для ВМС Саудовской Аравии корвет Al Jubail (бортовой номер "828", строительный номер С546) проекта Avante 2200 выходит на заводские ходовые испытания, 05.09.2021 (с) www.lavozdelsur.es

Головной построенный на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе для ВМС Саудовской Аравии корвет Al Jubail (бортовой номер "828", строительный номер С546) проекта Avante 2200 на заводских ходовых испытаниях, 07.09.2021 (с) Navantia

Видео (с) Navantia :

Видео (с) Barcos Por Cadiz :