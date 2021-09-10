Американцы под прицелом российских «Калибров»

Развёртывание российских крылатых ракет «Калибр», а в перспективах и крылатых гиперзвуковых ракет «Циркон» в восточной части Средиземного моря, ставит под удар практически все американские военные базы, расположенные на Ближнем Востоке.

Очевидно, именно по этой причине российское военное командование заинтересовано в использовании сирийского Тартуса для своей базы.

С учётом дальности поражения морских и наземных целей, российские корабли и подводные лодки могут нанести крайне неожиданный удар по американским военным базам и объектам на территории Ближнего Востока и кораблям, расположенным в Персидском заливе.

На сегодняшний день, по утверждению даже американской стороны, средства ПВО США на территории Сирии и Афганистана отсутствуют, что позволяет российским крылатым ракетам беспрепятственно преодолеть до 2,5 тыс. километров для того, чтобы спешно поразить практически любую цель.

В свою очередь, специалисты отмечают, что если Судан всё же предоставит России право на строительство базы ВМФ, то зона охвата целей у России увеличится ещё больше, однако, пока что отношения между Хартумом и Москвой указывают на тот факт, что военно-морская база в Судане всё же не появится, пишет Avia.pro.