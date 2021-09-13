Дача, взятки: за что задержали замначальника инженерных войск

Генерал-майор Руслан Алахвердиев курировал контракты по гособоронзаказу

Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майор Руслан Алахвердиев стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Как сообщил источник «Известий» в военном ведомстве, Алахвердиев был заключен под стражу еще в августе, а 8 сентября генералу предъявили обвинение. В последние годы он отвечал за полное перевооружение российских саперов и определял концепцию развития войск. При его непосредственным участии инженерные соединения были перевооружены, получив в том числе роботы разминирования, экзоскелеты и машины с элементами искусственного интеллекта.

В поиске миллионов

Следствие полагает, что генерал брал взятки от строительных организаций, которые были подрядчиками по госконтракту. Сейчас в деле фигурирует сумма 8 млн рублей, но не исключено, что в ходе расследования она увеличится, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, Алахвердиеву вменяют привлечение подчиненного к работам на его даче.

В августе генерал был задержан в качестве подозреваемого, уточнили источники. Тогда же к Алахвердиеву была применена мера пресечения — содержание под стражей. А 8 сентября заместителю начальника инженерных войск уже предъявили обвинение.

Генералу Алахвердиеву подчинялись так называемые заказывающие управления инженерных войск — это службы, которые отвечают за контракты в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ), уточнил источник. Несколько дней назад в управлениях прошли следственные действия, были изъяты документы.

Не исключено, что в рамках расследования уголовного дела под подозрением окажутся и другие высокопоставленные военнослужащие, добавил источники.

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— В госструктурах, в том числе в вооруженных силах, выделяется категория должностей, которые имеют высокие коррупционные риски, — объяснил «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Те, кто их занимает, обладают большим доступом к распоряжению ресурсами, могут влиять на результаты тендеров, непосредственно участвуют в составлении портфеля заказов. Проблема, особенно в военной сфере, в том, что не всё прозрачно, есть вопросы, связанные с гостайной. Чтобы исключить коррупционные преступления, надо следовать уже существующим нормам — федеральному закону о противодействии коррупции и федеральному закону об общественном контроле.

Несколько лет назад были предприняты серьезные меры для контроля над расходованиями средств, выделенных в рамках оборонного бюджета, рассказал «Известиям» учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— С каждым годом требования к предприятиям становятся всё сложнее и сложнее. Система контроля за этими денежными средствами достаточно сегодня эффективна, — подчеркнул эксперт. — Между всеми предприятиями движение денежных средств отслеживается достаточно просто: открываются специальные счета, финансовые операции контролируют департамент гособоронзаказа, казначейство, другие ведомства. При таких условиях достаточно опрометчиво вообще прикасаться к бюджетным деньгам.

Инженерные реформы

Руслан Алахвердиев родился в 1970 году в семье военнослужащего. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Последовательно прошел все ступени карьерной лестницы от командира взвода, дослужившись до начальника инженерных войск Ленинградского военного округа, а затем и до замначальника инженерных войск Вооруженных сил РФ. Участвовал в боевых действиях в Сирии. Звание генерал-майора получил указом президента от 20 февраля 2020 года.

С 2012 года Руслан Алахвердиев занимался перспективным развитием инженерных войск. Именно он определял концепцию реформирования и развития инженерных войск вооруженных сил, сообщили источники «Известий». Он определял, какие виды вооружений и военной техники нужны инженерным войскам с учетом современных угроз, и формулировал требования Минобороны к продукции предприятий ВПК.

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В 2018 году Руслан Алахвердиев рассказал в интервью «Известиям», что инженерные войска проходят через полное перевооружение. По его словам, количество вооружения, техники и спецсредств, которые должны были поступить в войска, превысило 700 единиц.

«Чтобы всё шло более динамично, максимально ускорили процесс принятия техники на вооружение. От момента окончания разработки до поставки в войска практически нет перерыва. Приняли на снабжение, сразу же закупаем и поставляем», — отмечал генерал.

За последние несколько лет инженерные войска прошли через серьезные реформы. Если раньше они выполняли функции обеспечения, то сейчас они превращаются в самостоятельную ударную силу, способную участвовать в боевых действиях. Саперов ориентируют не только на строительство фортификационных сооружений и расчистку путей следования войск, но и на штурмовые действия, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств. Появился даже «инженерный спецназ» — штурмовые подразделения в тяжелых защитных костюмах. В рамках реформ этих войск на оснащение поступили многие современные виды техники, которых раньше вообще не было в ВС. Среди них — роботы-тральщики «Уран-6», экзоскелеты, постановщики минных заграждений с элементами искусственного интеллекта.

Алексей Рамм