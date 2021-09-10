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Naked Science

Озвучена причина аварии украино-американской ракеты Alpha

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Источник изображения: naked-science.ru

Неудачный запуск новой ракеты Alpha связан с преждевременной остановкой двигателя первой ступени. После того как проблема дала о себе знать, носитель взорвали.

Второго сентября состоялся первый запуск украино-американской ракеты Alpha. К сожалению, он не был успешным: ракету взорвали вскоре после запуска.

Разработавшая носитель Firefly Aerospace провела расследование и назвала причину ЧП. Ею стала преждевременная остановка одного из четырех двигателей, установленных на первой ступени. Он отключился через 15 секунд после запуска: двигатель остановился из-за того, что закрылись его главные клапаны подачи топлива. Все обстоятельства только предстоит выяснить.

Взрыв ракеты Alpha

Источник изображения: Firefly Aerospace

Firefly Aerospace имеет любопытную историю. Firefly Space Systems основали в январе 2014-го, а уже в 2017-м гендиректор Том Маркусик заявил о банкротстве. Вскоре активы выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Компания ставит перед собой амбициозную задачу сделать доступ в космос доступнее за счет внедрения инноваций. Относительно небольшая Alpha — лишь первый шаг. В будущем Firefly Aerospace хочет создать более мощный носитель Beta.

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Страны
США
Украина
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