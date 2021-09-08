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Время электроники

Спутниковый интернет Starlink избавится от наземных станций и ускорится лазером

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Starlink
Starlink.
Источник изображения: Globallookpress.com

Общаясь с подписчиками в Twitter, Маск заявил, что переход на лазерную связь не только ускорит передачу данных, но и позволит компании отказаться от наземных базовых станций.

Система спутникового интернета Starlink может избавиться от наземных станций. Об этом сообщает издание Wccftech.

Общаясь с подписчиками в Twitter, Маск заявил, что переход на лазерную связь не только ускорит передачу данных, но и позволит компании отказаться от наземных базовых станций. Предприниматель заметил, что в данный момент интернет-сигнал от спутников Starlink проходит, в том числе через оптоволоконную сеть. Отказ от проводов позволит разогнать скорость и сделать сеть Starlink более автономной.

Илон Маск пообещал, что скорость передачи сигнала через спутниковый интернет достигнет 180 832 миль в час. Для сравнения, скорость по кабелю приближается к 129 166 милям в час, а скорость света составляет около 186 282 миль в час. Таким образом, данные через сеть Starlink будут передаваться с близкой к световой скорости.

В настоящий момент инфраструктура Starlink состоит из трех элементов — спутник, базовая станция, терминал пользователя. Данные от пользователей передаются на спутники, которые, в свою очередь, направляют сигнал в наземные станции. Затем сигнал идет обратно к пользователю. Лазерная связь позволит исключить наземные станции из цепочки.

Информацию о том, что все новые спутники Starlink получат лазерную связь, в конце августа подтвердила президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл. Запуск на тяжелой ракете Falcon 9 первой партии обновленных космических аппаратов Starlink, оснащенных лазерными терминалами, намечен на середину сентября.

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Илон Маск
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ИТ
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