Китайскому гиперзвуковому беспилотнику предложили выбирать из трех моделей посадки

Да Фэй и его коллеги из ВВС Народно-освободительной армии Китая предложили способ посадки гиперзвукового БПЛА, пишет South China Morning Post. Чтобы быстро рассчитать траекторию его снижения, нужно не увеличивать мощность бортового компьютера, а дать ему возможность выбирать между несколькими возможными сценариями.

Большинство проектов гиперзвуковых летательных аппаратов подразумевают разработку ракет и планеров, не предназначенных для многоразового использования. Но есть и исключения. Например, компании Lockheed Martin и Boeing несколько лет назад занимались разработкой гиперзвукового беспилотника, а стартап Hermeus в августе заключил с ВВС США контракт на создание гиперзвукового беспилотного самолета.

Рассчитать траекторию снижения гиперзвукового летательного аппарата трудно, потому что бортовому компьютеру нужно сделать это в очень короткое время. Кроме того, гиперзвуковой двигатель после выключения уже невозможно перезапустить, что еще больше усложняет ситуацию.

Да Фэй и его коллеги из ВВС китайской Народно-освободительной армии предложили, как можно посадить гиперзвуковой летательный аппарат, на примере гиперзвукового беспилотника. О существовании последнего стало известно благодаря их публикации. Не уточняется, находится ли гиперзвуковой беспилотник на стадии разработки или в эксплуатации. У китайских военных есть разведывательный беспилотник Wuzhen 8, который участвовал в военном параде в Пекине два года назад. Предполагается, что он может летать на скорости выше звуковой. Но способен ли он на гиперзвуковые полеты, и идет ли речь о нем, неизвестно.

Китайские специалисты считают, что бортовому компьютеру не удастся рассчитать курс посадки достаточно быстро. Поэтому он должен на основе данных о меняющемся атмосферном давлении и высоте выбирать одну из трех моделей снижения траектории. Обычно бортовые компьютеры рассчитывают только одну такую модель.

Чтобы достаточно замедлить аппарат перед посадкой, необходимо выключить его двигатель заранее. По данным Да Фэя и коллег, на скорости в пять Махов и высоте в 30 километров летательному аппарату придется пролететь более 200 километров перед тем, как он сможет коснуться взлетно-посадочной полосы.

Для испытания гиперзвуковых летательных аппаратов Китай строит аэродинамическую трубу, которая сможет имитировать максимальную скорость до 10 километров в секунду или в 30 раз выше скорости звука. Ранее мы писали, что ее планируют закончить в следующем году.

Василиса Чернявцева