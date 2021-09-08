«УАЗ» вызывали: «тайные» машины химразведки поступят в войска

Как мобильные лаборатории на базе «Патриотов» войск РХБЗ можно использовать в мирной жизни

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) получат новые машины разведки, выполненные на базе автомобиля «УАЗ Патриот». Машина может в режиме реального времени обнаруживать опасные токсины и химические вещества в воздухе, воде и почве, выделять и помечать зараженные участки местности. За счет гражданской автомобильной базы «УАЗ» пригодится не только при боевых действиях. К примеру, военные смогут, не привлекая внимания, задействовать «Патриот» для обеспечения безопасности массовых мероприятий, а также при ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Незаметная разведка

Поставки новых разведывательных химических машин (РХМ) «УАЗ» в войска начнутся до конца этого года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Новинка поступит в отдельные бригады РХБЗ (по одному такому соединению есть в каждом военном округе), а также в отдельные полки химзащиты общевойсковых армий.

Машина предназначена для оперативного забора проб воздуха, воды и грунта. Установленное на ней оборудование позволяет провести экспресс-анализ образцов. Результаты можно мгновенно передать по защищенным каналам связи. Для проведения более детальных исследований РХМ «УАЗ» доставит образцы в мобильные или стационарные лаборатории.

РХМ-4 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Как уточнили источники, «Патриоты»-разведчики планируется использовать не только в военных целях. Машины могут быть задействованы для обеспечения безопасности мероприятий с большим скоплением людей, а также для оказания помощи оперативным службам и спасателям во время стихийных бедствий и техногенных катастроф. Такая техника может оказаться незаменимой при поломках оборудования и утечках токсичных веществ.

Сегодня в войсках служит целое семейство разведывательных химических машин, созданных на разных платформах. РХМ-4 и РХМ-6 сконструированы на базе БТР-80, РХМ-7 — на шасси танка Т-72. Машины с номерами 8 и 9 выполнены на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» соответственно. В отличие от образцов предшествующих поколений современные позволяют забирать пробы грунта, не покидая машины и не подвергая себя опасности. При обнаружении зараженного участка на его границе устанавливается предупреждающий знак.

Первичное обнаружение

Нынешним летом специалисты войск РХБЗ дежурили в местах проведения матчей футбольного чемпионата Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Для этого была привлечена мобильная лаборатория КМ-РХБР на базе микроавтобуса Ford Transit. А в прошлом году такие комплексы использовались в Иркутской области, где в городе Усолье-Сибирском случилась технологическая авария. Тогда военнослужащие войск РХБЗ провели мониторинг химобстановки воздуха в черте города, забрали пробы воды и грунта в местном водоеме. Комплекс КМ-РХБР был специально разработан для применения в мирной жизни: в отличие от бронированных гусеничных и колесных войсковых машин гражданский автомобиль не выделяется в городской среде и не привлекает лишнего внимания. Со следующего года аналогичные функции начнут выполнять разведывательные машины на базе «Уазика».

— Речь идет о мобильном пункте, возможно, с сокращенным набором функций по сравнению с тяжелыми машинами, — пояснил «Известиям» военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко. — Он нацелен на опасности, которые могут встречаться в гражданской сфере, например, в районах техногенных аварий. Его задача — первичное выявление угрозы и подача сигнала тревоги, после которого можно будет применять более серьезную аппаратуру. А в городских условиях РХМ на базе легкового автомобиля не оказывает психологического воздействия. Его можно даже замаскировать под транспорт городских служб. Кроме того, их легко применять в узких городских улочках.

Комплекс КМ-РХБР Источник изображения: Фото: topwar.ru

В советское время в войска поступали разведывательные химические машины на базе автомобиля УАЗ-469. Однако те образцы оказались неудачными, что продемонстрировал опыт их применения в Чернобыле, рассказал Олег Желтоножко.

— Они были малопригодны для реальной работы в условиях заражения. Прежде всего из-за открытого кузова и малой мощности аппаратуры. Корпус был слабо защищен от пыли и от влаги, а учитывая, что в войска поставлялись машины с брезентовыми кузовами, это фактически открытая тележка. Поэтому сначала эти машины выдвинули в зону заражения, но потом от них отказались в пользу бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ) РХ. Сегодняшние технологии позволяют делать герметичные кузова с влагозащитой, пылезащитой, кондиционированием. Поэтому сейчас имеет смысл замена тяжелых шасси на легковые автомобили.

Последние годы Минобороны активно использует специальные войска, в частности железнодорожные и РХБЗ, для помощи гражданскому населению. В 2019 году специалисты Центра биологической защиты специального назначения Минобороны работали в зоне наводнения в Иркутской области. Они брали пробы воды, грунта и биоматериалов павших животных. Возбудителей опасных болезней тогда не обнаружили.

C началом пандемии весной прошлого года на базе полков и бригад РХБЗ были сформированы мобильные группы, которые работали на гражданских объектах. Они проводили спецобработку и дезинфекцию помещений с помощью мощной военной техники — в частности, тепловых машин ТМС-65У.

Роман Крецул