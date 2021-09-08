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В США сократят заказ на самолеты F-35

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin / Randy A. Crites / Reuters

Аналитики ВВС США проводят исследование парка тактической авиации по мере подготовки бюджета на 2023 год. В их отчете фигурирует тактический самолет, разработка которого может привести к сокращению заказа на многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35A. К такому выводу пришли авторы портала Defense News.

В настоящее время тактическая авиация ВВС США базируется на семи платформах, но начальник штаба военно-воздушных сил предписал сократить их количество до четырех уже к 2030 году.

Так, перспективным самолетом завоевания превосходства в воздухе должен стать истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Перспективная конструкция заменит F-22. Многофункциональные F-35A останутся универсальной воздушной платформой, а большинство модификаций F-15 заменят новыми F-15EX Advanced Eagle.

Внимание авторов Defense News привлек четвертый пункт списка. ВВС США планируют оставить современные модификации легкого истребителя F-16 или заменить их новым легким самолетом. Это противоречит первоначальному плану ведомства, который предписывал закупку F-35 для замены F-16. Авторы материала отмечают, что в случае разработки новой модификации F-16 или создания нового самолета, целесообразность закупки дополнительных F-35 окажется сомнительной.

Представители ВВС США отмечают, что первоначальный план по закупке 1763 единиц F-35A остается неизменным. Между тем, продолжающееся исследование может предложить альтернативные варианты комплектации парка военно-воздушных сил, — резюмируют авторы Defense News.

Ранее в Конгрессе США выступили с предложением по сокращению затрат на оборону в 2022-м финансовом году. Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит обнародовал поправку, привязывающую количество закупаемых самолетов F-35 к стоимости их обслуживания.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35
F-35A
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