Иностранные военные будут задействованы в учениях "Запад-2021"

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября на нескольких полигонах РФ и Беларуси. В этих масштабных маневрах также примут участие иностранные воинские контингенты из семи стран. Они уже прибыли на полигон в Нижегородской области, где пройдут подготовку к финальной фазе учений.

По данным минобороны, в учении примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. На территории Беларуси будут задействованы порядка 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов и до 350 единиц боевой техники. Также в маневрах примут участие около 2 тысяч военнослужащих от государств - членов ОДКБ, ШОС и других стран.

В Россию прибыли около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки. Они совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в автономный полевой лагерь центра боевой подготовки в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, иностранные военные изучат площадки проведения учений, проведут пристрелку вооружения и военной техники, в частности танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

В пресс-службе отметили, что первые совместные тренировки зарубежных военных перед активной фазой учения "Запад-2021" начались 6 сентября. Иностранные контингенты, используя российское вооружение, отрабатывают взаимодействие в составе батальонных тактических групп совместно с российскими военнослужащими.

Военнослужащие должны противостоять деятельности незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций

Активная часть учений пройдет с 9 по 15 сентября на пяти полигонах в Беларуси на девяти российских полигонах. 9 сентября состоится церемония открытия маневров на полигонах Мулино в Нижегородской области и Обуз-Лесновский в Беларуси.

По мнению экспертов, главной особенностью этих учений является беспрецедентность их размаха и разнообразие программы. В сценарии будет использован возможный вариант развития обстановки, который предусматривает обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации в регионе, а также развязывание агрессии против Союзного государства.

Военнослужащие должны противостоять деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.

Хотя российская и белорусская стороны неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, они уже вызвали нервную реакцию у ряда западных стран.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Минск должны допустить к учениям западных наблюдателей и обязательно предоставить данные о маневрах из-за "беспокойства Прибалтики, Польши и Украины".

В Польше в связи с учениями развернулась активная антироссийская кампания. Ряд экспертов призывает разговаривать с Россией с позиции силы.

Александр Степанов