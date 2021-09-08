Войти
Интерфакс-АВН

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" вырос более чем на 3 млрд евро

384
0
0
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Струговец

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" сообщил об увеличении портфеля заказов на сумму свыше 3 млрд евро.

"По результатам переговоров с иностранными партнёрами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более 3 млрд евро", - сообщила во вторник пресс-служба компании.

Речь идет о летнем выставочном периоде: контракты подписаны в рамках военно-технического форума "Армия-2021", авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021.

Согласно сообщению, по заключенным с иностранными заказчиками соглашениям "Рособоронэкспорт" экспортирует в ближайшие годы продукцию российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил, а также средства РЭБ и ПВО. В ее числе самолеты типа Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и средства ближнего боя, различные боеприпасы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Корнет-ЭМ
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
Ми-8АМТ
Су-30
Тигр-М
Компании
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
МАКС-20XX
Выставки
МВМС
Похожие новости
30.08.2021
Рособоронэкспорт подвел итоги участия компании на форуме "Армии-2021"
26.08.2021
"Рособоронэкспорт" в рамках форума "Армия-2021" подписал около 20 контрактов на сумму более 2 млрд евро - глава компании
17.04.2018
На выставке в Малайзии "Рособоронэкспорт" покажет самолеты Су-30МКМ и Як-130
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 08:00
  • 4
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 08.09 07:21
  • 19
ПВО Сирии минувшей ночью сбили 21 ракету из 24-х, выпущенных израильскими истребителями - российские военные
  • 08.09 07:16
  • 8
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 08.09 02:44
  • 75
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 07.09 21:04
  • 1
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
  • 07.09 20:16
  • 266
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 07.09 20:13
  • 135
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 07.09 19:21
  • 2
Високий Замок (Украина): а «Сатана» действительно нагоняет ужас
  • 07.09 16:53
  • 50
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 07.09 16:33
  • 52
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 07.09 16:13
  • 246
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.09 15:20
  • 19
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 07.09 14:35
  • 1
Огнем и «Клещом»: в России испытали новую систему минных заграждений
  • 07.09 14:34
  • 0
Контроль над вооружением – верный шаг для стабилизации отношений между США и Россией
  • 07.09 14:25
  • 1
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе