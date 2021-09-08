Зеленский у Байдена: обещания и подарки (Nowa Europa Wschodnia, Польша)

Украинский президент наконец-то посетил Вашингтон. Однако «химии» между ним и Байденом не появилось. Киев ждет от США не только громких заявлений, а хочет конкретики и хотя бы небольших конкретных «подарков». Конкретики было мало, и стало ясно, что Вашингтон относится к Украине не так серьезно, как она к нему.

Украинский президент наконец посетил Вашингтон. Поездку переносили несколько раз, а Белый дом продолжал менять свои планы даже за несколько часов до визита, ссылаясь на ситуацию в Афганистане и ураган "Ида". В действительности в американо-украинских отношениях уже не первый месяц накапливались серьезные проблемы.

Встреча Байден - Зеленский была в украинском дипломатическом календаре событием года. Правда, перелома в вопросе "Северного потока - 2", как и в теме сближения Украины с НАТО не будет, но Киеву удалось получить несколько небольших подарков, укрепляющих его связи с Западом.

Визит неоднократно переносился из-за изменения позиции Вашингтона по "Северному потоку -2" и сигналов, что США не станут наказывать Германию и Россию при помощи санкций за завершение укладки газопровода на дне Балтийского моря. Благодаря новой трубе Москва получит возможность значительно сократить транзит газа по магистралям, проходящим через украинскую территорию, переведя поставки на северный маршрут (а в будущем также южный), и получит инструмент воздействия на Украину, которой она может пригрозить окончательным закручиванием вентилей.

Киев сражался за сохранение прежнего маршрута, а поэтому прибег к использованию жестких выражений, называя перемены в американской политике "мюнхенским предательством" и новым Будапештским меморандумом. В 1994 году в Будапеште западные державы и Россия подписали с Украиной документ, на основе которого она отказывалась от ядерного оружия взамен за гарантии безопасности и территориальной целостности.

Аннексия Крыма и оккупация Донбасса показали, чего стоили эти гарантии. Так что сейчас Зеленский ожидал чего-то большего, чем очередные заявления. Сложно было, однако, надеяться, что ему удастся этого добиться во время первого визита, тем более он сам приложил руку к снижению уровня доверия в отношениях с США. Пока ему придется довольствоваться несколькими небольшими приобретениями и подтверждением того, что американцы поддерживают Киев.

Где "химия"?

Для Зеленского это был первый долгожданный визит в Белый дом, для Байдена - первая встреча с президентом Украины, однако, он не связывал с ней особых ожиданий. Его сейчас волнует Афганистан, внутренние проблемы и пандемия. Хотя считалось, что Байден хорошо разбирается в восточноевропейской тематике (будучи вице-президентом при Бараке Обаме, он отвечал за контакты с Киевом, в том числе в период Майдана и войны в Донбассе), он уделил гораздо больше внимания встрече с Путиным в Швейцарии.

Переговоры с Зеленским носили, конечно, иной характер. Байден принимал союзника и лидера государства, которое столкнулось с российской агрессией, причем от сохранения им независимости зависят судьбы Европы. "Не знаю, возникла ли "химия". Но то, что встреча шла два часа вместо одного, говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в диалоге", - заявил после переговоров Зеленский.

Президенты отказались, однако, от традиционной совместной пресс-конференции. Белый дом объяснял, что на Байдена свалилось много дел, а Зеленский говорил, что он отправился на встречу с конгрессменами, в том числе с группой, продвигающей в Конгрессе украинские интересы. Все это можно понять, однако, видно, что "химия" на самом деле отсутствует.

В этом нет ничего удивительного, ведь администрация Байдена с самого начала относилась к команде Зеленского с большой долей подозрительности. Еще при президентстве Трампа украинские прокуратура и спецслужбы оказались в центре скандала, повлиявшего на предвыборную кампанию в США. Речь шла о том, что американская сторона якобы оказывала давление на украинцев, подталкивая их возбудить дело в отношении Хантера Байдена, который занимался на Украине бизнесом. Между делом всплывали записи якобы ведшихся между Джо Байденом и Петром Порошенко разговоров, из которых следовало, что американец управлял шагами украинского лидера.

Причин, по которым Белый дом менял свое отношение к Киеву, было больше. Ими стали, например, чистки, которые Зеленский провел в силовых ведомствах, в особенности отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, который, возможно, имел свои недостатки, но с точки зрения американцев обладал одним преимуществом: он вел сотрудничество с советниками из США по вопросу проведения реформ сектора безопасности и сохранял лояльность им.

Американцы наверняка имели к Зеленскому претензии по поводу того, что его команда не отказалась от взаимодействия с олигархом Игорем Коломойским. Кроме того, нарастало раздражение Вашингтона тем, что в Киеве сложно найти один адрес, с которого ведется управление внешней политикой. Таким центром вроде бы выступает офис президента, но также МИД и правительство, в сфере безопасности - министерство обороны, а еще глава президентской администрации Сергей Ермак, который старается присвоить себе право воздействовать на отношения с США.

Американцы наносили Зеленскому пощечины, например, меняя дату встречи с Байденом или отправляя на мероприятия по случаю Дня независимости Украины и на саммит "Крымской платформы" Пита Буттиджича (Peter Buttigieg) - с одной стороны, восходящую "звезду" демократов, но с другой - всего лишь министра транспорта.

Последней каплей для обеих сторон стала тема "Северного потока". Изменение подхода американцев к газопроводу стало для Зеленского потрясением, потом с его стороны и из уст представителей украинской политической сцены начали звучать горькие слова в адрес США. Американские политики между тем прекрасно понимают, что выбора у Киева нет, он просто вынужден сотрудничать с Вашингтоном, ведь более сильного союзника в противостоянии России ему не найти.

Зеленский летел в Вашингтон, смирившись с этой мыслью. Более того, он постарался сгладить неприятное впечатление и показать, что американцы могут рассчитывать на Украину, а поэтому им следует принимать больше участия в ее делах. Следует упомянуть об удачной миссии украинских сил специального назначения, которые помогли эвакуировать из Кабула афганцев, сотрудничавших с Канадой, а в первую очередь о подписанном в Вашингтоне договоре между украинским "Энергоатомом" и американским концерном "Вестингауз электрик". Американцы возведут пять новых энергоблоков для украинской АЭС в рамках проекта, стоимость которого оценивается в 30 миллиардов долларов. Это важный контракт, демонстрирующий, какие инвестиционные возможности существуют на Украине, а ведь на очереди еще украинская транспортная, энергетическая, портовая и промышленная инфраструктура, которая не модернизировалась много десятилетий. Зеленский понимает это и старается использовать. Сразу же после встречи в Вашингтоне он отправился в калифорнийскую Кремниевую долину встретиться с бизнесменами из ИТ-сектора.

Подарки от Америки

Зеленский также понял, что времена, когда Киев заверял в сохранении "прозападного" курса, а Вашингтон в ответ столь же торжественно обязался поддерживать его на пути в НАТО, ушли в прошлое. Сейчас Украина старается получить не только приятно звучащие заявления, но и, пусть даже на первый взгляд незначительные, но конкретные "подарки". Зеленский привез из Вашингтона несколько таких даров, которые будут больше сближать Украину с Западом, чем возвышенные слова и подписываемые меморандумы.

Помимо вышеупомянутого договора с "Вестингауз электрик", который станет революционным для украинского рынка атомной энергетики, есть и другие подарки. Это, в частности, 463 миллиона долларов на "поддержку реформ и демократии", 60 миллионов для украинских вооруженных сил, 45 миллионов в качестве гуманитарной помощи для прифронтовой зоны в Донбассе, более 12 миллионов на борьбу с пандемией и три миллиарда в виде кредита на льготных условиях для реализации программ по развитию сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры и достижения целей, связанных с климатической политикой. В рамках военной помощи США поставят Украине в том числе дополнительную партию комплексов "Джавелин". Зеленский привезет также ряд договоров о сотрудничестве в области разведки, борьбы с киберпреступностью и совместных исследований в оборонной промышленности.

Президенты, конечно, обменялись заявлениями и обещаниями. Из уст Байдена прозвучали слова о том, что он выступает против "Северного потока - 2" и поддерживает идею вступления Украины в НАТО, а Киев остается стратегическим партнером Америки. Зеленский перед отъездом в США заверял, что он хочет услышать конкретное "да" или "нет" на тему Альянса. Многие журналисты сочли, что он поставит вопрос ребром и потребует предоставить План действий по членству в НАТО. Этого тем не менее не произошло.

Американская администрация избегает подобных заявлений. Байден не сказал также, какие шаги он планирует предпринять в отношении "Северного потока- 2", и что он может дать Украине, если ее отрежут от российского газа. В этой сфере, как и ожидалось, Зеленский получил лишь обещания подарков. Впрочем, он и сам сделал несколько громких заявлений. В частности, он сказал, что будет бороться с коррупцией, дискриминацией и расизмом, займется реформированием судебной системы и системы управления госкомпаниями. Все эти пункты перенесены из списка пожеланий (или, скорее, претензий) США к украинским реформам.

В американских заверениях о поддержке и украинских обещаниях реформ нет ничего нового, это лишь фразы, повторяемые, словно мантры. В этом плане Зеленский может испытывать разочарование. Он не вернулся из Вашингтона с такими убедительными гарантиями, которые бы укрепили его позицию в отношении Путина, киевская команда не смогла добиться полного доверия Вашингтона, и мы видим, что тот придает Украине в своей политике не настолько большое значение, как хотелось бы украинцам.

Михал Кацевич (Michał Kacewicz)