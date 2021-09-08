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Российская газета

С-400 выполнили боевые пуски на полигоне Ашулук

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Источник изображения: rg.ru

Расчеты зенитного ракетного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны ЗВО осуществили боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 "Триумф" по воздушным целям. Стреляли военнослужащие в Астраханской области на полигоне Ашулук.

Но сначала подразделения совершили марш из Ленобласти. Они преодолели более двух тысяч километров, сообщает пресс-служба Западного военного округа. В Астраханской области военнослужащие заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 "Триумф" отразили массированный ракетный авиационный удар - поразили ракеты-мишени, которые имитировали средства воздушного нападения.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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