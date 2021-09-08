Поляки скрестили «Барсука» с «Раком»

Польша продолжает развивать свою самоходную артиллерию. Вчера, 6 сентября, портал milmag.pl сообщил о том, что компания Huta Stalowa Wola привезла на выставку оборонной промышленности в Кельце (MSPO) новую версию самоходного миномёта Rak.

Новая модель получила название M120G Rak и построена на лёгком гусеничном шасси. Ранее Huta Stalowa Wola уже экспериментировала с установкой миномётного модуля на гусеничное шасси САУ «Гвоздика», но в финальной версии представила её на базе модифицированного шасси БМП «Барсук» (Borsuk).

Гусеничный самоходный миномёт M120G Rak Источник изображения: milmag.pl

По словам разработчиков, новая машина является частью концепции модульной конструкции артиллерийских систем. Если польские вооружённые силы выберут данный вариант самоходного миномёта, то это улучшит возможную унификацию техники, поскольку на базе перспективной БМП «Барсук» планируется создать ещё ряд боевых машин.

В колёсном варианте самоходный миномёт Rak имеет калибр 120 мм и боезапас 46 мин (20 — в автомате заряжания, 26 — в дополнительной боеукладке). Дальность огня стандартными минами составляет 7 км, при этом в Польше ведётся разработка корректируемых боеприпасов дальностью 9 км. Экипаж боевой машины состоит из трёх человек. Из походного положения в боевое Rak переводится всего за 30 секунд, обратно — за 15 секунд. Скорострельность миномёта составляет 6–8 выстрелов в минуту.

БМП Барсук планируется как амфибийная машина, которая заменит на вооружении польской армии устаревшие BWP-1 (БМП-1). Машину планируют выпускать в двух вариантах: в облегчённой амфибийной версии БМП будет весить до 25 т, в тяжёлом «штурмовом» варианте — порядка 30 т. Высокую манёвренность боевой машине обеспечит многотопливный двигатель мощностью 800 л.с.