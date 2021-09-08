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ТАСС

ООН одобрила идею Роскосмоса создать учебный центр космической науки

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Госкорпорация планирует наладить взаимодействие с действующими региональными центрами и государствами, которые заинтересованы в наращивании человеческого потенциала в космической отрасли

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Инициативу создания Евразийского космического образовательного центра Роскосмоса одобрил Комитет ООН по исследованию космического пространства в мирных целях. Об этом во вторник сообщили в госкорпорации.

"Комитет ООН по космосу одобрил инициативу создания нового регионального образовательного центра по космической науке и технике", - говорится в сообщении.

По информации Роскосмоса, госкорпорация планирует наладить взаимодействие с действующими региональными центрами, аффилированными с ООН, и государствами, которые заинтересованы в наращивании человеческого потенциала в космической отрасли.

"Открытие Евразийского космического образовательного центра мы рассматриваем как важный вклад в достижение целей устойчивого развития", - приводят в Роскосмосе слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Как заявил директор Департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимир Матвейчук, концепция создания регионального центра ООН по космической науке и технике, распределенного по территории РФ, озвученная несколько лет назад, не имеет аналогов ни в России, ни в мире.

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