Второй двигатель для ракеты "Союз-5" прошел огневые испытания

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Второй экземпляр двигателя РД-171МВ, предназначенный для ракеты "Союз-5", успешно прошел огневые испытания, сообщили в "Роскосмосе".

"В научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко завершились огневые испытания второго ракетного двигателя РД-171МВ. Программа испытаний выполнена в полном объеме. Испытания прошли в штатном режиме", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечает глава "Энергомаша" Игорь Арбузов, предприятие "строго выдерживает все сроки по изготовлению двигателей, чтобы в 2023 году "Союз-5" начал проходить летные испытания".

"Сейчас на стапелях нашего сборочного цеха собираются следующие экземпляры РД-171МВ, а производственные цехи изготавливают детали для узлов и агрегатов двигателей, которые встанут на стапель в следующем году", - добавил он.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о первом полноразмерном огневом испытании самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, все параметры были в норме. Двигатель РД-171МВ создают для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты.