Советские плавающие танки получат новую жизнь

Советские плавающие танки ПТ-76 получат новую жизнь во Вьетнаме. Снимки процесса капитального ремонта машин, которые были получены из Советского Союза в период войны во Вьетнаме, публикуют ВМС Вьетнама.

Ремонт советских машин осуществляют на заводе X70, относящемуся к Морскому инженерному департаменту. Авторы материала отмечают, что показанные на снимках ПТ-76 проходят уже не первый капитальный ремонт. Это обусловлено возрастом машин, производство которых прекратили в 1967 году.

Некоторые танки попадают на завод с выработавшими ресурс агрегатами и отсутствующими деталями. Каждую машину полностью разбирают для последующего осмотра и замены или восстановления агрегатов. На снимках видны четыре машины, восстановление которых близко к завершению.

Судя по снимкам, X70 не проводит дополнительную модернизацию ПТ-76. К примеру, в России еще в 2013 году продемонстрировали модернизированный плавающий танк с боевым модулем АУ-220М, получившим современные оптические приборы. В свою очередь, Индонезия модернизировала парк советских танков путем замены двигателя и орудия.

Плавающий танк ПТ-76 приняли на вооружение в 1951 году. До 1967 года было выпущено более трех тысяч машин. Часть танков была передана дружественным СССР странам, что обусловило участие танка в нескольких конфликтах. Плавающие машины применяла Индия в ходе двух индо-пакистанских войн. Также ПТ-76 задействовал Египет в ходе Шестидневной войны и Войны Судного дня.

В ходе войны во Вьетнаме танки ПТ-76 использовались в большинстве танковых сражений. Малая масса и возможность преодолевать водные преграды обеспечивали преимущество там, где тяжелые машины застревали.

Ранее представители «Ростеха» заявили о планах по созданию колесного танка. В основу машины ляжет самоходная пушка «Спрут-СДМ1», которую оснастят новым боевым модулем и колесным шасси.

Даниил Иринин