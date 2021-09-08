Войти
Lenta.ru

Советские плавающие танки получат новую жизнь

207
0
0
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Советские плавающие танки ПТ-76 получат новую жизнь во Вьетнаме. Снимки процесса капитального ремонта машин, которые были получены из Советского Союза в период войны во Вьетнаме, публикуют ВМС Вьетнама.

Ремонт советских машин осуществляют на заводе X70, относящемуся к Морскому инженерному департаменту. Авторы материала отмечают, что показанные на снимках ПТ-76 проходят уже не первый капитальный ремонт. Это обусловлено возрастом машин, производство которых прекратили в 1967 году.

Некоторые танки попадают на завод с выработавшими ресурс агрегатами и отсутствующими деталями. Каждую машину полностью разбирают для последующего осмотра и замены или восстановления агрегатов. На снимках видны четыре машины, восстановление которых близко к завершению.

Судя по снимкам, X70 не проводит дополнительную модернизацию ПТ-76. К примеру, в России еще в 2013 году продемонстрировали модернизированный плавающий танк с боевым модулем АУ-220М, получившим современные оптические приборы. В свою очередь, Индонезия модернизировала парк советских танков путем замены двигателя и орудия.

Плавающий танк ПТ-76 приняли на вооружение в 1951 году. До 1967 года было выпущено более трех тысяч машин. Часть танков была передана дружественным СССР странам, что обусловило участие танка в нескольких конфликтах. Плавающие машины применяла Индия в ходе двух индо-пакистанских войн. Также ПТ-76 задействовал Египет в ходе Шестидневной войны и Войны Судного дня.

В ходе войны во Вьетнаме танки ПТ-76 использовались в большинстве танковых сражений. Малая масса и возможность преодолевать водные преграды обеспечивали преимущество там, где тяжелые машины застревали.

Ранее представители «Ростеха» заявили о планах по созданию колесного танка. В основу машины ляжет самоходная пушка «Спрут-СДМ1», которую оснастят новым боевым модулем и колесным шасси.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Индия
Индонезия
Пакистан
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
АУ-220М
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
03.06.2015
Проекция силы
30.11.2011
Корпорация «Иркут» оценивает емкость рынка самолетов Як-130 до 2015 года в 250 ед.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 08:00
  • 4
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 08.09 07:21
  • 19
ПВО Сирии минувшей ночью сбили 21 ракету из 24-х, выпущенных израильскими истребителями - российские военные
  • 08.09 07:16
  • 8
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 08.09 02:44
  • 75
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 07.09 21:04
  • 1
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
  • 07.09 20:16
  • 266
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 07.09 20:13
  • 135
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 07.09 19:21
  • 2
Високий Замок (Украина): а «Сатана» действительно нагоняет ужас
  • 07.09 16:53
  • 50
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 07.09 16:33
  • 52
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 07.09 16:13
  • 246
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.09 15:20
  • 19
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 07.09 14:35
  • 1
Огнем и «Клещом»: в России испытали новую систему минных заграждений
  • 07.09 14:34
  • 0
Контроль над вооружением – верный шаг для стабилизации отношений между США и Россией
  • 07.09 14:25
  • 1
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе