Швеция строит новые корветы

Шведский флот получит корветы нового поколения. Вчера, 6 сентября, пресс-служба Управления материального снабжения обороны Швеции (FMV) сообщила о начале работ над кораблями с рабочим названием Visby Generation II.

Как сообщалось ранее, основным подрядчиком будет компания Saab, в феврале объявившая о подписании контракта с Минобороны Швеции на разработку нового поколения кораблей типа Visby. Планируется, что несмотря на малые размеры, новые корветы будут оснащены современными противокорабельными системами, торпедами, а также системой противовоздушной обороны.

Корвет типа Visby Источник изображения: fmv.se

«Началась так называемая фаза определения продукта, в ходе которой будет определено, как должны быть построены корабли, а также предложение по фиксированной цене на производство четырёх единиц. Рабочее название новых боевых надводных кораблей — второе поколение Visby, что связано с тем, что они в значительной степени основаны на корветах Visby, которые сегодня используются в вооружённых силах», — сообщили в пресс-службе FMV.

Корабли типа Visby — корветы, построенные с применением технологии пониженной радиолокационной заметности. Длина каждого из кораблей — менее 73 м, водоизмещение — 640 т. Несмотря на относительно небольшие размеры, корабль несёт 57-мм пушку Bofors SAK 57 Mk3, а также мощное торпедное и ракетное вооружение. Кроме того, корвет оснащён лётной палубой для лёгкого вертолёта или беспилотника.