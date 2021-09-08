ВВС Колумбии намерены закупить дополнительные УТС T-6C "Тексан-2"

Прибывшие на британскую авиабазу Валли два первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II (британские военные номера ZM325 и ZM326, временная американская регистрация N2843B и N2770B), предназначенных для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе. 16.02.2018.

ЦАМТО, 7 сентября. Командование ВВС Колумбии официально сообщило о намерении принять на вооружение 24 турбовинтовых учебно-тренировочных самолета T-6C "Тексан-2" американской компании Textron Aviation.

По информации Defensa.com, об этом сообщил командующий ВВС генерал Рамсес Руэда Руэда в эфире программы "A Volar", подчеркнув важность данного приобретения для поддержания высокого уровня подготовки летчиков.

На текущий момент ВВС Колумбии получили два из трех УТС T-6C, заказанных для замены устаревших Т-37В, поставленных ВВС Колумбии в 1970-е гг.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года, в ответ на запрос командования ВВС Колумбии, Textron Aviation представила предложение о заключении без проведения тендера прямого контракта на поставку трех самолетов T-6C "Тексан-2" для обеспечения основной подготовки летчиков ВВС Колумбии.

Подписанное в том же месяце соглашение предусматривало приобретение трех самолетов общей стоимостью 28,734 млн. долл. Планируется, что поставки должны быть полностью завершены до конца апреля 2022 года.

Первые два самолета были переданы подрядчиком ВВС Колумбии в мае 2021 года. Официальная церемония принятия их на вооружение состоялась 12 июля 2021 года. УТС с б.н. FAC-2350 и FAC-2351 вошли в состав 116-й эскадрильи авиационного командования и будут применяться для обеспечения основной подготовки пилотов ВВС.

ВВС Колумбии также испытывают потребность в поставке легких боевых самолетов для замены A-37 "Дрегонфлай". В связи с этим, ряд представителей ВВС Колумбии ранее высказывались в пользу закупки УБС EMB-314 "Супер Тукано" бразильской Embraer, которые могут применяться не только для обучения пилотов, но и в качестве легкого штурмовика.