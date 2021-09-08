Dagbladet (Норвегия): в последний раз после этого случилась война

Министр иностранных дел Украины в интервью норвежской газете попросил, чтобы Норвегия поддержала его страну в стремлении вступить в НАТО. Автор статьи, комментируя эту просьбу, напоминает, что в последний раз, когда граничащее с Россией государство флиртовало с НАТО, началась война. Заслуживают внимания и мнения норвежских экспертов по России.

В интервью для Dagbladet министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит Норвегию поддержать Украину в стремлении вступить в НАТО.

По его словам, "сильная Украина" в интересах Норвегии и Запада. Он предостерегает, что новые вторжения России на Украину могут иметь "опасные последствия" для Норвегии.

"Если Россия решит усилить агрессию в отношении Украины, последствия могут быть очень опасными для Норвегии и всего евроатлантического сотрудничества", - сказал Dagbladet министр иностранных дел Кулеба.

Открытие политической платформы

Кулеба дал интервью Dagbladet в связи с началом работы так называемой Крымской платформы. Представители более 40 стран, в том числе Норвегии, встретились на саммите в украинской столице Киеве в понедельник на прошлой неделе.

Там они договорились, что будут вести совместную работу над тем, чтобы мирным путем положить конец российской оккупации Крымского полуострова, который Россия аннексировала в 2014 году.

В интервью с Dagbladet министр иностранных дел Кулеба похвалил Норвегию за ту поддержку, которую она оказала Украине, но не стал скрывать, что страна хотела бы еще больше материальной, финансовой и идеологической поддержки.

Примерно в то же время, когда Россия аннексировала Крым, на востоке Украины, в Донбассе, разразилась война. Пророссийские сепаратисты воюют с украинскими властями в ходе войны, которая к марту прошлого года, по информации ООН, унесла более 13 тысяч жизней.

Украинская мольба о НАТО к Норвегии

Запад и Украина обвиняют Россию в том, что та поддерживает сепаратистов. Когда разразилась война в Донбассе, НАТО заявила, что на Украине находится тысяча российских солдат. В 2015 году российский президент Владимир Путин признал, что на Украине действовали офицеры российской военной разведки.

"Россия не прекратит войну против Украины, пока не осознает тщетность и дороговизну усилий, направленных на подчинение Украины", - сказал Кулеба Dagbladet.

Однако Кулеба указывает не только на войну в Донбассе и аннексию Крыма, когда называет аргументы в пользу того, почему Норвегия должна поддержать идею о членстве Украины в НАТО.

"Есть основания ожидать, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшится, российская политика в Прибалтике станет гораздо более агрессивной, Россия начнет устраивать гораздо больше серьезных провокаций на севере и усилит милитаризацию Арктики. По этим причинам мы твердо уверены, что Норвегия заинтересована в устойчивости Украины, а особенно в членстве Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

В последний раз, когда это произошло, случилась война

По сути, НАТО открыта для всех европейских стран или государств, если они отвечают ряду требований. Требования эти включают, среди прочего, наличие у страны демократической системы правления, способности вносить свой вклад в работу оборонного альянса и участвовать в его деятельности.

Сейчас эксперты сомневаются, соответствует ли Украина этим конкретным требованиям и, например, указывают на нерешенные приграничные конфликты в стране и ее относительно небольшую экономику, у которой к тому же мало перспектив роста в ближайшем будущем.

Однако, если окажется, что Украина соответствует этим требованиям, все члены НАТО единогласно проголосуют за то, чтобы принять ее в организацию.

Тогда самым большим препятствием на пути к членству в НАТО для Украины станет сама причина, по которой она хочет присоединиться к оборонному альянсу: Россия.

По словам эксперта по России и директора Института Фритьофа Нансена Ивера Нойманна (Iver B. Neumann), это уже третий раз, когда испытывается на прочность подход "открытые двери", применяемый НАТО в отношении стран, которые Россия не хотела бы видеть в оборонном альянсе.

"В первый раз Россия была слабой, и НАТО приняла ряд бывших стран Варшавского договора", - говорит Нойманн.

Во второй раз началась война.

Беспощадный ответ россиян

В 2008 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, высокомерный и чересчур уверенный в том, что США и НАТО поддержат его, начал военное наступление на сепаратистскую республику Южная Осетия.

Он хотел вернуть Южную Осетию, которая после распада Советского Союза в 1991 году объявила о своей независимости от Грузии. За этим последовала война между Южной Осетией и Грузией, в которую, выступив в роли миротворческих сил, вмешались российские военные.

Когда российские миротворческие силы попали под удар наступающей грузинской армии, Россия ответила. Она не только изгнала грузинских военных из Южной Осетии, но и отбросила их до самой столицы Тбилиси.

У путинской России на это ушло всего пять дней.

В годы перед этим наступлением за Грузией "ухаживал" тогдашний президент США Джордж Буш, который пытался добиться, чтобы страну приняли в НАТО.

Германия и Франция относились к этому скептически, и потому процесс затянулся.

Тем не менее, объятия американского президента были настолько теплыми, а слова похвалы новой грузинской демократии - настолько обильными, что, как считают многие аналитики, Буш заставил Саакашвили поверить, что придет ему на помощь.

Но ни Буш, ни США, ни НАТО этого так и не сделали. Ведь Грузия, несмотря ни на что, членом альянса не была.

"Умиротворять или сдерживать с помощью устрашения"

Сегодня перед Украиной стоит такая же дилемма по поводу членства в НАТО, как когда-то стояла перед Грузией, говорит эксперт по России Нойманн.

"Смысл оборонных альянсов - повысить безопасность участников. Если альянс делает что-то, что не повышает, а снижает их безопасность, он действует против своего предназначения. Так что члены НАТО сейчас взвешивают все "за" и "против". Учитывая все более агрессивную политику, которую ведет Россия, в том числе ее военные действия, есть выбор: умиротворить ее, не приняв Грузию и Украину, или заняться сдерживанием с помощью устрашения, как раз сделав это", - говорит Нойманн.

Если будет решено принять, например, Украину в НАТО, члены альянса должны быть уверены, что смогут внести в этот процесс свою лепту, и что членство в организации сможет гарантировать Украине безопасность, говорит Нойманн.

"Учитывая ситуацию на севере Грузии и на востоке Украины, с обоими этими условиями связана неопределенность. Поэтому Норвегия и другие страны НАТО стараются говорить об этом как можно меньше", - говорит Нойманн.

Эксперт по России и Украине Тур Буккволл (Tor Bukkvoll), исследователь Института оборонных исследований (FFI), согласен с анализом Нойманна.

Dagbladet: Цель Крымской платформы - вернуть Крым Украине. Но разве эта гонка уже не проиграна?

Тур Буккволл: Да, пока гонка проиграна. Но я вижу смысл в том, что делает Украина: украинцы поддерживают жизнь в этой теме - ведь если никто не будет о ней говорить, у всех в любом случае появится ощущение, что с этим покончено. Цель России - сделать вопрос Крыма делом мертвого прошлого, и подобные инициативы этому как раз мешают.

Министерство иностранных дел: "Ценим Украину"

На вопрос Dagbladet, поддержит ли Норвегия членство Украины в НАТО, министерство иностранных дел отвечает многословно, но четкого ответа "да" или "нет" так и не дает.

"Норвегия ценит значительный вклад Украины в евроатлантическую безопасность. Украина - близкий партнер НАТО и участвовала во многих возглавляемых НАТО операциях. У Украины есть доступ к расширенному сотрудничеству с НАТО (EOP) и сотрудничеству по реформам (ANP), вдобавок она получила обширный пакет поддержки", - сказал заместитель министра Аудун Халворсен (Audun Halvorsen) Dagbladet.

Он отметил, что Норвегия и НАТО по-прежнему придерживаются своего решения, принятого на саммите в 2008 году, когда страны альянса пришли к соглашению поддержать будущее членство Украины в организации.

"Это вопрос, требующий единодушия в альянсе. Мы призываем Киев продолжить работу по долгосрочным реформам", - говорит Халворсен.

Заместитель министра представлял Норвегию на саммите в Украине в понедельник на прошлой неделе.

"Норвегия последовательно осуждает незаконную оккупацию Крымского полуострова Россией. Милитаризация полуострова и серьезные нарушения прав человека вызывают большую тревогу. Поэтому естественно, что Норвегия участвует в Крымской платформе, чтобы помочь Крыму оставаться в центре международной повестки дня", - говорит Халворсен.

Еспер Нурдал Финсвеен (Jesper Nordahl Finsveen)