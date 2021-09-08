В Польше собрали бронированный внедорожник

Новый польский внедорожник предназначен для артиллеристов, но может пригодиться и спецназу. Вчера, 6 сентября, портал milmag.pl сообщил о том, что на оборонной выставке MSPO впервые будет представлен бронированный автомобиль от компании Huta Stalowa Wola.

Новый автомобиль разработан для нужд ракетных войск и артиллерии, включая подразделения управления и разведки. При этом разработчики указывают, что он может стать основой для программы Pegaz, в рамках которой будет закупаться новый транспорт для спецназа и других войск.

Армейский внедорожник от Huta Stalowa Wola Источник изображения: milmag.pl

На стенде новый внедорожник показан в стандартной компоновке 4×4 и оснащён дистанционно управляемым боевым модулем ZSMU A5. Уровень бронирования заявлен по стандарту STANAG 4569 с возможностью усиления от 2a/2b до 3a/3b. По словам разработчиков, машина благодаря модульности может быть переоборудована в вариант 6×6 или даже 8×8.

В качестве шасси используется Tatra 815-7 с кузовом от компании Huta Stalowa Wola. В базовом варианте машина имеет массу 13 т с возможностью наращивания до 18 т. Автомобиль способен развивать скорость до 110 км/ч и без дозаправки преодолевать до 700 км. Высокая проходимость обеспечивается сменным просветом (диапазон — от 26 до 43 см).