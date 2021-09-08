Lockheed Martin продолжит доработку вертолета MH-60R "Сихок" под требования ВМС Индии

ЦАМТО, 7 сентября. Минобороны США 3 сентября объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Lockheed Martin Corp. дополнительного контракта по вертолетам MH-60R для ВМС Индии.

Контракт предусматривает выполнение работ на 2-м этапе проектирования и разработки аппаратных средств и программного обеспечения для создания индивидуальной конфигурации вертолета MH-60R в соответствии с требованиями ВМС Индии.

Стоимость подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи" соглашения составляет 208,114 млн. долл. Работы будут выполняться в Овего (шт.Нью-Йорк, 81%) и Стрэдфорде (шт.Коннектикут, 19%) и как ожидается, будут завершены в сентябре 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Сихок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной обороны. Как предполагалось, первые шесть машин будут поставлены ВМС Индии в 2021 году.

Для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, по согласованию с командованием ВМС США, Lockheed Martin обязалась передать для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота (ВМС США получат машины взамен переданных позднее).

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Сихок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии. В июле 2020 года стороны подписали базовый контракт на проведение модификации трех MH-60R к конфигурации ВМС Индии. Заказанные вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации, разработанной для Саудовской Аравии, с дополнительными модификациями для ВС Индии.

Первая пара MH-60R "Сихок" была передана командованию ВМС Индии на военно-морской базе ВМС США "Сан-Диего" (шт.Калифорния) 16 июля 2021 года.